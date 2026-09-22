Polska jednym z możliwych kierunków ewakuacji mieszkańców Wilna

Dwa pozostałe główne kierunki ewakuacji prowadzą na północ, w stronę Poniewieża i Szawli, oraz na zachód, w stronę Kowna i Kłajpedy. Ewakuacja powinna rozpocząć się jeszcze przed wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia.

Przemieszczenie mieszkańców do granicy z Polską

— Plan ewakuacji Wilna przewiduje trzy główne kierunki, z których jeden prowadzi w stronę granicy z Polską. Wyznaczenie kierunku nie oznacza, że zostanie on automatycznie wykorzystany. Poszczególne warianty ewakuacji będą uruchamiane w zależności od sytuacji i od tego, który kierunek będzie w konkretnym momencie najbardziej bezpieczny — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Žygimantas Solovjovas, kierownik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Samorządu Miasta Wilna.

Zaznacza, że plan ewakuacji mieszkańców stolicy przewiduje jedynie przemieszczenie ich do granicy z Polską.

— Nie mamy informacji, czy polskie władze rozpoczęły przygotowania do realizacji takiego wariantu. Kwestie te są już omawiane na innym szczeblu — między resortami spraw zagranicznych obu krajów. Wiem jedynie, że możliwość rozmieszczenia w sytuacji ekstremalnej mieszkańców Wilna i Litwy na terytorium Polski będzie omawiana podczas zbliżających się manewrów mobilizacyjnych „Vyčio skliautas 2026” — informuje Solovjovas.

Ewakuacja powinna rozpocząć się jeszcze przed pojawieniem się bezpośredniego zagrożenia.

— W przypadku rozpoczęcia ataku mieszkańcy nie powinni zakładać, że będą mogli bezpiecznie opuścić miasto wyznaczonymi trasami ewakuacyjnymi. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności należy schronić się w schronach lub miejscach tymczasowego schronienia — wyjaśnia urzędnik samorządowy.

Kierunek ewakuacji zależałby od skali zagrożenia

Wyjazd mieszkańców powinien być zorganizowanym i kontrolowanym procesem. Decyzję o ewakuacji całego miasta lub jego części może podjąć mer Wilna, a w przypadku większego zagrożenia — rząd Litwy.

Osoby posiadające własne samochody będą mogły poruszać się wyznaczonymi trasami, natomiast dla pozostałych mieszkańców transport zorganizuje samorząd.

— Mieszkańcy muszą przyzwyczaić się do myśli, że ewakuacja powinna być procesem kontrolowanym. Jeśli dopuścimy do chaosu, wszystko będzie znacznie trudniejsze — wyjaśnia rozmówca.

Samorząd Miasta Wilna informuje, że w razie zagrożenia ewakuacja z miasta będzie mogła odbywać się zarówno własnym środkiem transportu, jak i transportem zorganizowanym przez stołeczny samorząd.

Proces ewakuacji

Mieszkańcy są informowani o konieczności ewakuacji za pośrednictwem oficjalnych źródeł informacji: radia i telewizji; oficjalnych stron internetowych samorządu; mediów społecznościowych samorządu; wiadomości SMS.

Komunikaty dotyczące ewakuacji zawierają najważniejsze informacje, w tym: przyczynę i charakter zagrożenia; punkty zbiórki oraz wyznaczone trasy i kierunki samodzielnej ewakuacji; zalecenia dotyczące rzeczy, które należy zabrać, w szczególności dokumentów, pieniędzy, leków oraz zapasów żywności i wody na 2—3 dni itd.

W przypadku samodzielnej ewakuacji mieszkańcy powinni: przygotować się do opuszczenia miejsca zamieszkania, zabierając najpotrzebniejsze rzeczy; korzystać z wyznaczonych i wskazanych przez samorząd tras ewakuacyjnych; poruszać się zgodnie z przekazywanymi komunikatami, stosować się do poleceń służb oraz osób odpowiedzialnych za organizację ewakuacji.

W przypadku ewakuacji z pomocą samorządu mieszkańcy powinni: przygotować najpotrzebniejsze rzeczy do zabrania; udać się do wskazanego punktu zbiórki w wyznaczonym czasie; korzystać z zapewnionego przez samorząd transportu; stosować się do poleceń służb organizujących ewakuację.

Linie pomocy

W sytuacji kryzysowej mieszkańcy Wilna mogą uzyskać najważniejsze informacje i wsparcie pod numerem 19101 — specjalną linią Samorządu Miasta Wilna. Pod numerem 111 Litewski Czerwony Krzyż udziela konsultacji związanych ze wsparciem mieszkańców w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.