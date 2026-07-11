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Aplikacja „Kovas” z nowymi językami

Aplikacja „Kovas”, wykorzystywana do informowania o sytuacjach kryzysowych i ważnych wydarzeniach w Wilnie, będzie od teraz wysyłać powiadomienia również w językach angielskim, polskim i ukraińskim. Zmiana ma ułatwić mieszkańcom szybki dostęp do informacji dotyczących bezpieczeństwa.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Telefon komórkowy w rękach.
W aplikacji KOVAS dostępne są informacje o zagrożeniach, trasach ewakuacyjnych i zasadach postępowania | Fot. vilnius.lt

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O rozszerzeniu dostępnych wersji językowych poinformował w piątek 3 lipca Samorząd Miasta Wilna. Dotychczas powiadomienia były wysyłane wyłącznie w języku litewskim.

Jak podkreśla samorząd, zmiana została wprowadzona w odpowiedzi na sygnały napływające od mieszkańców stolicy. Władze miasta wskazują, że możliwość otrzymywania informacji dotyczących bezpieczeństwa w zrozumiałym języku ma szczególne znaczenie w sytuacjach kryzysowych, gdy liczy się szybki dostęp do wiarygodnych komunikatów.

„Udoskonalając aplikację »Kovas«, uwzględniamy uwagi zgłaszane przez mieszkańców Wilna. Jedną z nich jest potrzeba otrzymywania informacji dotyczących bezpieczeństwa również w innych językach. Brak informacji w sytuacjach kryzysowych wywołuje dodatkową panikę, dlatego rozszerzyliśmy wybór języków do czterech” — powiedział Valdas Benkunskas, mer Wilna.

Użytkownicy aplikacji mogą zmienić język w ustawieniach, wybierając odpowiednią opcję w zakładce „Wybór języka”.

Samorząd zaznacza, że komunikaty w językach obcych będą tłumaczone automatycznie, aby zapewnić ich jak najszybsze przekazywanie. W razie potrzeby użytkownicy będą mogli również wyświetlić oryginalną wersję komunikatu i zweryfikować informacje.

Podkreślono również, że najważniejsze informacje w aplikacji są dostępne także bez połączenia z internetem. Użytkownicy mogą ponadto zapisać warstwy mapy przedstawiające schrony, obiekty ochrony zbiorowej oraz punkty ewakuacyjne.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

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