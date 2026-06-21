Wiarygodne informacje to podstawa

W sytuacjach kryzysowych mieszkańcy często mierzą się z natłokiem informacji, wśród których trudno odróżnić sprawdzone komunikaty od niepotwierdzonych doniesień. Tymczasem szybki dostęp do rzetelnych danych pozwala zachować spokój i podejmować właściwe decyzje.

W przypadku zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia lub środowiska uruchamiany jest krajowy system ostrzegania i informowania mieszkańców. Obejmuje on syreny alarmowe oraz wiadomości ostrzegawcze wysyłane na telefony komórkowe.

Po otrzymaniu ostrzeżenia zaleca się śledzenie komunikatów krajowego nadawcy LRT oraz oficjalnych źródeł informacji.

Mieszkańcy Wilna mogą korzystać również z aplikacji mobilnej KOVAS, za pośrednictwem której przekazywane są informacje o lokalnych zagrożeniach — od pożarów po niebezpieczne warunki pogodowe.

„Zbyt długo mieliśmy tendencję do niedoceniania znaczenia gotowości na sytuacje ekstremalne — niestety nie wszyscy dysponują wystarczającą wiedzą na temat tego, jak należy się zachować w obliczu zagrożenia. Dlatego konsekwentnie staramy się, aby mieszkańcy Wilna otrzymywali jasne i wiarygodne informacje w sposób najwygodniejszy dla każdego — od materiałów drukowanych po aplikację mobilną KOVAS, w której zamieszczone są najważniejsze informacje dotyczące przygotowań, a w razie zagrożenia mieszkańcy są operatywnie informowani” — powiedział Valdas Benkunskas, mer Wilna.

Plan rodzinny ogranicza chaos

Władze miasta zachęcają mieszkańców do przygotowania rodzinnego planu działania na wypadek sytuacji kryzysowej.

Pierwszym krokiem powinno być wspólne omówienie potencjalnych zagrożeń, następnie ustalenie konkretnych zasad postępowania oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów i przedmiotów.

Plan powinien określać m.in. miejsce spotkania w razie zagrożenia, moment podjęcia działań oraz podział obowiązków między członków rodziny.

Warto wcześniej ustalić, kto odpowiada za zabranie dokumentów, opiekę nad zwierzętami czy przygotowanie najpotrzebniejszych rzeczy dla dzieci.

W zależności od charakteru zagrożenia konieczne może być schronienie się w bezpiecznym miejscu lub opuszczenie miasta.

Schrony najczęściej znajdują się w piwnicach i podziemnych garażach. Jeśli w pobliżu nie ma takiego obiektu, zaleca się przebywanie w pomieszczeniu bez okien i ścian zewnętrznych.

Lokalizację najbliższych schronów można sprawdzić w aplikacji KOVAS. Narzędzie działa również bez dostępu do internetu.

Ewakuację warto zaplanować wcześniej

Mieszkańcy powinni wcześniej zapoznać się z trasami ewakuacyjnymi i oficjalnymi zaleceniami dotyczącymi opuszczania miasta.

Władze Wilna zaktualizowały plan ewakuacyjny miasta, wyznaczając trasy z poszczególnych starostw oraz określając zasady ewakuacji samodzielnej i prowadzonej przy wsparciu samorządu.

Informacje o trasach są dostępne w aplikacji KOVAS. Użytkownicy mogą przenieść je bezpośrednio do „Google Maps” lub korzystać z dokumentów PDF zapisanych na urządzeniu.

Więcej informacji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa mieszkańcy mogą znaleźć w aplikacji KOVAS.