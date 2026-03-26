    Pożary, niebezpieczne warunki pogodowe, ćwiczenia, utrudnienia w ruchu lub inne nieprzewidziane sytuacje — w takich przypadkach chcemy jak najszybciej uzyskać wiarygodne informacje o zdarzeniu. Samorząd Miasta Wilna oferuje aplikację KOVAS, przeznaczoną do operacyjnego informowania o najważniejszych wydarzeniach w mieście i potencjalnych sytuacjach ekstremalnych.

    Autor: Inf. ASMW
    Aplikacja KOVAS na telefonie komórkowym.
    Fot. vilnius.lt

    Wystarczy pobrać aplikację, a najważniejsze informacje otrzymacie bezpośrednio na telefon. Posiadając aplikację KOVAS:

    • Otrzymacie ostrzeżenia o niebezpiecznych sytuacjach;
    • W wygodny sposób uzyskacie praktyczne porady, jak zachować się w sytuacjach ekstremalnych;
    • Nawet bez połączenia z internetem będzie można sprawdzić mapy schronów, obiektów ochrony zbiorowej oraz ewakuacji miasta;
    • Z wyprzedzeniem będzie można dowiedzieć się o planowanych ograniczeniach ruchu i innych wydarzeniach, które zmieniają codzienność.

    W aplikacji można wybrać interesujące Was tematy i miejsca, dzięki czemu otrzymacie tylko te informacje, które są ważne właśnie dla Was. Śledźcie aktualności — już wkrótce informacje będą dostępne nie tylko w języku litewskim, ale także w innych językach.

    Pobrać aplikację KOVAS można już dziś z Google Play i App Store.

    Więcej informacji — www.vilnius.lt/kovas

    Materiał przygotowany na zlecenie Samorządu Miasta Wilna. Treść opłacona.

