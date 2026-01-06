Według danych z 27 grudnia 2025 r., aplikację pobrało 83 710 użytkowników ze sklepu App Store oraz 71 437 ze sklepu Google Play. LT72 powstała w ramach projektu Komisji Europejskiej I-SPREAD i miała osiągnąć 100 tys. pobrań do początku 2026 r. Cel ten został przekroczony o ponad 50 proc. jeszcze przed końcem 2025 r.

„Tylko tak możemy działać spokojnie”

„Obecna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa pokazuje, że musimy być przygotowani na najróżniejsze i nieoczekiwane sytuacje oraz potencjalne zagrożenia. Głównym celem jest, aby mieszkańcy byli odpowiednio poinformowani i wiedzieli, jak chronić siebie i swoich bliskich. Aplikacja jest jednym z narzędzi służących osiągnięciu tego celu. Tylko będąc poinformowani i odpowiednio przygotowani, możemy działać pewnie i spokojnie w przypadku każdego kryzysu, katastrofy lub sytuacji ekstremalnej” — powiedział Władysław Kondratowicz, minister spraw wewnętrznych Litwy.

Po pobraniu aplikacji użytkownicy otrzymują powiadomienia o zagrożeniach. Narzędzie zostało także przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt I-SPREAD ma na celu poprawę gotowości społeczeństwa litewskiego na sytuacje kryzysowe oraz zwiększenie jego świadomości w zakresie bezpieczeństwa cywilnego. Termin realizacji projektu: od 2 stycznia 2024 r. do 1 stycznia 2026 r.