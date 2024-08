Poradnik na czas kryzysu czy wojny dla mieszkańców Wilna

Dostarczy Poczta Litewska

Wydanie 24-stronicowej publikacji „Jei krizė arba karas: Kaip elgtis?” (Jeżeli kryzys albo wojna: Jak się zachować?) zainicjował Samorząd Miasta Wilna.

— Ukaże się co najmniej 200 tys. egzemplarzy poradnika. Około 170 tys. egzemplarzy za pośrednictwem Poczty Litewskiej trafi do skrzynek pocztowych mieszkańców bloków wielomieszkaniowych, 30 tys. zostanie dostarczonych mieszkańcom domów jednorodzinnych – komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Gabrielus Grubinskas, rzecznik prasowy stołecznego samorządu.

Niezbędne informacje

W poradniku będzie wyjaśnione, jak przygotować się do działań w sytuacji kryzysowej, co zrobić, by uniknąć zagrożenia oraz jak się zachować podczas wystąpienia zagrożenia. Sytuacje kryzysowe mogą mieć różne podłoże, niekoniecznie muszą to być działania wojenne. Może to być np. ewentualna awaria w elektrowni jądrowej w znajdującym w 50 km od Wilna Ostrowcu. Będzie też wyjaśnione, jak nie poddać się panice, przygotować się do ewentualnej ewakuacji, jak udzielić pierwszej pomocy, co oznaczają wyjące syreny i co należy wtedy zrobić.

Doskonalenie systemu

Już jesienią ukażę się litewska wersja poradnika.

— Samorząd stołeczny planuje zainwestować w tłumaczenie wydania na język angielski i rosyjski. Na razie w planach nie jest przewidziane tłumaczenie na język polski — informuje przedstawiciel samorządu.

Koszty wydania poradnika wyniosą 72,6 tys. euro.

— W taki sposób we współpracy z Ministerstwem Ochrony Kraju doskonalimy system informowania mieszkańców Wilna o możliwych zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych — wyjaśnia Grubinskas.

Plan obrony miasta

Rozmówca zaznacza, że jest to też kolejny krok w realizacji planu z zakresu bezpieczeństwa cywilnego. Zaprezentowany w lipcu plan obrony cywilnej Wilna w sytuacjach ekstremalnych składa się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy wsparcia struktur wojskowych, w tym stacjonującej na Litwie niemieckiej brygady, druga — ochrony ludności cywilnej w przypadku sytuacji kryzysowej.

Podczas prezentacji planu obrony Wilna stołeczny mer Valdas Benkunskas poinformował m.in., że Wilno zamierza rozbudować sieć schronów oraz ulepszyć system alarmowy. Samorząd powinien zapewnić schronienie dla co najmniej 60 proc. mieszkańców. Obecnie budynki, które mogą uchodzić za schrony mogą zmieścić maksymalnie 50 proc. ludności Wilna. Samorząd stołeczny inwentaryzuje wszystkie budynki, które posiadają pomieszczenia pod ziemią — piwnice, parkingi, magazyny.

Usterki w systemie alarmowym

Ulepszenia wymaga też system alarmowy. Obecnie na terenie miasta działa 41 syren ostrzegawczych, które docierają do około 30 proc. mieszkańców. Planuje się zamontowanie dodatkowo 50 syren. Szacuje się, że wtedy wszyscy mieszkańcy Wilna w razie zagrożenia usłyszą wycie syren.

Obecnie informację o tym, jak przygotować się i działać w sytuacjach ekstremalnych można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa lt72.lt

Czytaj więcej: To nie hit techno, to lekcja obrony cywilnej. Litwa zwiększa odporność obywateli na zagrożenia