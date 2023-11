Zdjęcie powyżej to nie okładka albumu muzyki elektronicznej — tak wyglądała prezentacja programu kształcenia ochrony cywilnej, przedstawiona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL w poniedziałek 6 listopada. To początek kampanii „Jesteśmy zespołem — mamy plan” skierowanej do starszych uczniów szkół. Znane wszystkim słowa polskiej poetki Marii Konopnickiej, „twierdzą nam będzie każdy próg”, będzie przekuty w strategię. Każdy obywatel ma być zdolny do samoobrony i samoprzetrwania.