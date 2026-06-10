Turniej „Minusas” wraca na wileńskie podwórka

Rozgrywki odbędą się na ponad 200 otwartych boiskach do koszykówki znajdujących się we wszystkich 21 starostwach Wilna. Organizatorzy podkreślają, że udział może wziąć każdy — bez konieczności tworzenia drużyny czy wcześniejszych przygotowań.

„Wilno to miasto koszykówki, ale koszykówka żyje nie tylko na arenach czy w halach sportowych — żyje na podwórkach, szkolnych boiskach, w rejonach, gdzie spotykają się sąsiedzi. Takie inicjatywy pomagają miastu się rozwijać, wzmacniają społeczności i przypominają, że do uprawiania sportu często potrzeba naprawdę niewiele” — zachęca mer Valdas Benkunskas.

Rejestracja uczestników potrwa do 14 czerwca na stronie ikiema.lt. Po wyborze boiska gracze będą umawiać się na mecze z innymi uczestnikami przypisanymi do tej samej lokalizacji, a wyniki będą wprowadzane do systemu.

Pierwszy etap turnieju odbędzie się w dn. 17 czerwca – 8 lipca. Uczestnicy zostaną podzieleni na czteroosobowe grupy i zmierzą się systemem „każdy z każdym”. Kolejne rundy zaplanowano na okres od 15 lipca do 31 sierpnia. Finał rozegrany zostanie 6 września na boisku przy Białym Moście podczas wileńskiego festiwalu sportowego.

„Wszyscy od najmłodszych lat graliśmy w Minusa na boiskach na świeżym powietrzu. Prawdę mówiąc, gramy w to nawet teraz w naszym biurze. Ta prosta gra skłania do rywalizacji, ale jednocześnie wzmacnia wspólnotę, a w tym przypadku — zachęca do poznawania sąsiadów. To szybki sposób na aktywność fizyczną i rozmowę, a te dwie rzeczy są potrzebne nam wszystkim” — mówi Jonas Miklovas, dyrektor „BasketNews”.