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Turniej „Minusas” wraca na wileńskie podwórka

Mieszkańcy Wilna będą mogli tego lata ponownie spotkać się na osiedlowych boiskach. Rusza sąsiedzki turniej koszykówki „Minusas”, którego celem jest integracja lokalnych społeczności oraz promowanie aktywności fizycznej.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Pika koszykarzy.
Fot. Ervin Rauluševičius, ELTA

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Rozgrywki odbędą się na ponad 200 otwartych boiskach do koszykówki znajdujących się we wszystkich 21 starostwach Wilna. Organizatorzy podkreślają, że udział może wziąć każdy — bez konieczności tworzenia drużyny czy wcześniejszych przygotowań.

„Wilno to miasto koszykówki, ale koszykówka żyje nie tylko na arenach czy w halach sportowych — żyje na podwórkach, szkolnych boiskach, w rejonach, gdzie spotykają się sąsiedzi. Takie inicjatywy pomagają miastu się rozwijać, wzmacniają społeczności i przypominają, że do uprawiania sportu często potrzeba naprawdę niewiele” — zachęca mer Valdas Benkunskas.

Rejestracja uczestników potrwa do 14 czerwca na stronie ikiema.lt. Po wyborze boiska gracze będą umawiać się na mecze z innymi uczestnikami przypisanymi do tej samej lokalizacji, a wyniki będą wprowadzane do systemu.

Pierwszy etap turnieju odbędzie się w dn. 17 czerwca – 8 lipca. Uczestnicy zostaną podzieleni na czteroosobowe grupy i zmierzą się systemem „każdy z każdym”. Kolejne rundy zaplanowano na okres od 15 lipca do 31 sierpnia. Finał rozegrany zostanie 6 września na boisku przy Białym Moście podczas wileńskiego festiwalu sportowego.

„Wszyscy od najmłodszych lat graliśmy w Minusa na boiskach na świeżym powietrzu. Prawdę mówiąc, gramy w to nawet teraz w naszym biurze. Ta prosta gra skłania do rywalizacji, ale jednocześnie wzmacnia wspólnotę, a w tym przypadku — zachęca do poznawania sąsiadów. To szybki sposób na aktywność fizyczną i rozmowę, a te dwie rzeczy są potrzebne nam wszystkim” — mówi Jonas Miklovas, dyrektor „BasketNews”.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. vilnius.lt

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