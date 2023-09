Doradca prezesa Litewskiej Federacji Koszykówki, Edas Nickus, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że koszykówka na Litwie jest nie tylko tzw. drugą religią w kraju, ale też jest jak wirus, który „zaraża” coraz więcej młodzieży.

Wygrana Litwy

— To, że koszykówka na Litwie jest tzw. drugą religią, udowodnili nasi koszykarze. Reprezentacja Litwy pokonała Stany Zjednoczone 110:104 w meczu o pierwsze miejsce w grupie J na mistrzostwach świata w koszykówce. Po tym zwycięstwie myślę, że „wiara” w drugą religię Litwy jeszcze bardziej się wzmocni. Ta wygrana jest wspaniałym wzorem dla młodzieży na Litwie, która gra w koszykówkę, że wszystko jest możliwe i co tak naprawdę sport daje ludziom. To, co działo się z naszą społecznością po wygranej, trudno jest opisać słowami, były okrzyki, łzy radości — mówi Edas Nickus.

Najwięcej punktów dla litewskiej reprezentacji zdobyli: Vaidas Kariniauskas (15), Mindaugas Kuzminskas (14) i kapitan Jonas Valančiūnas (14).

Wzrost popularności koszykówki

— Po wygranej myślę, że popularność koszykówki na Litwie jeszcze bardziej wzrośnie. Więcej młodzieży będzie chciało grać profesjonalnie. Każda wygrana rodzi optymizm wśród ludzi. Wszyscy pamiętają, jak po zwycięstwie Rūty Meilutytė pływanie stało się popularne na Litwie, ilu chętnych było do nauki pływania, ile powstało nowych basenów. To samo i z koszykówką. Każde zwycięstwo w sporcie to motywacja dla młodzieży. Każde sportowe zwycięstwo jest jak wirus, który rozprzestrzenia się po całym kraju — zaznacza przedstawiciel Litewskiej Federacji Koszykówki.

— Co dotyczy naszych zwycięzców, to nastroje są bardzo dobre. Najważniejsze, że współpracują ze sobą i jest wspaniała komunikacja. Na Litwie mamy około 50 grup koszykarzy, którzy biorą udział w mistrzostwach Litwy, to około 1 000 osób. Ale to nie ostateczna liczba, mamy też miejskie ligi koszykówki, grupy, gdzie grają uczniowie, żeńskie grupy, miłośnicy, a ilu gra za granicą naszych koszykarzy! Dokładnej liczby nie znam, ale to na pewno duża liczba — twierdzi Edas Nickus.

Poprzednie zwycięstwo

Poprzednio litewscy koszykarze pokonali reprezentację Stanów Zjednoczonych wynikiem 94:90 podczas olimpiady w Atenach w 2004 r. (na etapie spotkań w grupie). Litwini ostatecznie zajęli wtedy czwarte miejsce, ustępując Amerykanom w walce o brązowy medal, osiągając wynik 96:104.

— Chociaż koszykówka jest bardzo popularnym sportem na Litwie, budżet federacji wynosi niecałe 4 miliony euro, i to dla wszystkich drużyn narodowych. W porównaniu z innymi krajami to bardzo mała suma — podkreślił Nickus.

Portal Krepšinis.lt napisał, że po historycznym triumfie nad amerykańskimi koszykarzami w 110:104 trener Kazys Maksvytis podkreślił, że jest to najbardziej radosne zwycięstwo w jego karierze. Ale jednocześnie wskazał, że jest to zwycięstwo, o którym trzeba jak najszybciej zapomnieć, ponieważ już dzisiaj, 5 września, w ćwierćfinale litewscy koszykarze zagrają z ekipą Serbii.

Początek spotkania o godz. 11:45 (czasu litewskiego). Dotychczas reprezentacja Litwy na mistrzostwach nie zaznała ani jednej porażki.

