2 maja w sali teatralnej DKP o godz. 18:30 zostanie wyświetlony film „Strzępy” w reżyserii Beaty Dzianowicz, który swą premierę miał na ubiegłorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

— Nie łączymy pokazu filmu ze świętem Konstytucji 3 maja. Pokaz filmu inauguruje nową inicjatywę — „Spotkania z Kinem Polskim”, która jest rezultatem współpracy między Domem Kultury Polskiej w Wilnie a Fundacją „Kontrplan”. Naszym celem jest regularne organizowanie pokazów polskich produkcji filmowych — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Bożena Mieżonis, koordynatorka projektów kulturalnych DKP. W założeniu pokazy filmowe mają odbywać się średnio raz na dwa miesiące.

Jeden pokaz to za mało

W ramach Dni Kultury Polskiej w Wilnie, które odbywają się w listopadzie, Fundacja „Kontrplan” organizuje przegląd filmów polskich.

— W nowym cyklu „Spotkania z Kinem Polskim” zależy nam na tym, żeby pokazywać na Litwie dobre, nowe i różnorodne polskie kino. Staramy się wyłącznie o filmy, które sami wcześniej obejrzeliśmy i uznaliśmy za ciekawe i wartościowe — oświadcza filmoznawca oraz prezes fundacji Łukasz Skórko.

Listopadowe pokazy filmowe, zaznaczają nasi rozmówcy, pokazują, że w Wilnie jest wielu miłośników polskiej kinematografii. Organizowanie jednego pokazu w ciągu roku jest absolutnie niewystarczające. Są przekonani, że nowa inicjatywa z pewnością przyczyni się do popularyzacji polskiego kina na Litwie. Atutem nowego projektu mają być spotkania z twórcami filmowymi pokazywanych dzieł.

— Dają one publiczności niepowtarzalną możliwość bezpośredniej dyskusji z reżyserami, aktorami, operatorami — dodaje Mieżonis.

Dramat rodziny z Alzheimerem w tle

„Strzępy” opowiadają historię mieszkającej na Śląsku rodziny prowadzącej spokojne życie. W tej harmonijnej rzeczywistości nagle pojawia się pęknięcie. Jeden z bohaterów obrazu filmowego Gerard zaczyna dziwnie się zachowywać. Ma problemy z pamięcią, łamie konwenanse i normy społeczne. Są to pierwsze symptomy choroby Alzheimera. Zachowanie mężczyzny staje się nieobliczalne, przez co relacje rodzinne są wystawione na próbę.

Na festiwalu w Gdyni film otrzymał nagrodę za najlepszy debiut oraz nagrodę dla Grzegorza Przybyła w kategorii najlepsza drugoplanowa rola męska. Poza Gdynią obraz został pokazany na Warszawskim Festiwalu Filmowym, gdzie otrzymał Nagrodę Specjalną Jury za scenariusz oraz był nominowany podczas tegorocznej gali Polskich Nagród Filmowych Orły w kategorii najlepszy montaż.

— Już w trakcie pierwszego seansu wiedziałem, że będzie to jeden z moich ulubionych filmów roku, a gdy na ekranie pojawiły się napisy końcowe tylko utwierdziłem się w tym przekonaniu. „Strzępy” to niezwykle szczery, prawdziwy, poruszający i wyśmienicie zagrany film. To autentyczna, pełna emocji i tętniąca życiem historia rodziny stawiającej czoła niezmiernie trudnym wyzwaniom, którą zdecydowanie warto zobaczyć — twierdzi Łukasz Skórko.

Filmoznawca zaznacza, że „Strzępy” są filmem „kompletnym i bezkompromisowym”.

— Film przedstawia dramat rodziny dotkniętej chorobą Alzheimera — warto podkreślić, że ta przypadłość nigdy nie jest odosobnionym problemem tylko jednej osoby, co mocno w tym filmie wybrzmiewa. Film Beaty Dzianowicz warto nie tylko obejrzeć, ale też poczuć, przepuścić przez własną wrażliwość, zastanowić się, porozmawiać — zapewnia współorganizator imprezy.

Projekt „Spotkania z Kinem Polskim” zaznajomi wileńską publiczność z najnowszymi dokonaniami polskiej kinematografii

| Fot. Fundacja „Kontrplan”, Kacper Olszewski

Entuzjazm reżyserki

Po seansie filmowym odbędzie się spotkanie z reżyserką i scenarzystką Beatą Dzianowicz, aktorem Grzegorzem Przybyłem, aktorkami Agnieszką Radzikowską oraz Aliną Chechelską. Obecny będzie też montażysta Rafał Listopad. Sprowadzenie na zagraniczny pokaz filmowy tak dużej grupy ludzi wymaga dużo pracy i poświęcenia, ponieważ wymaga skoordynowania harmonogramów wielu osób.

— W tym wypadku spotkaliśmy się z dużym entuzjazmem ze strony reżyserki i ekipy „Strzępów”, którzy wręcz sami wyszli z inicjatywą przyjechania do Wilna i wzięcia udziału w pokazie z tak dużą grupą, co nas niezmiernie cieszy — podkreśla Skórko.

Projekty, które nawzajem uzupełniają się

Fundacja „Kontrplan” współpracuje z DKP od roku 2022. Jest odpowiedzialna za przygotowanie repertuaru filmowego na Dni Kultury Polskiej w Wilnie. W ciągu tego okresu udało się pokazać wileńskiej publiczności dziewięć współczesnych polskich filmów oraz przeprowadzić pięć spotkań z twórcami.

W zamierzeniu inicjatorów oba projekty, czyli listopadowe pokazy oraz „Spotkania z Kinem Polskim” mają się nawzajem uzupełniać.

— Będzie to świetna okazja do zaprezentowania jeszcze większej liczby polskich filmów, które są warte uwagi, ale z różnych względów nie trafiają do regularnej dystrybucji na Litwie. Podobnie jak części seansów w ramach Dni Kultury Polskiej w Wilnie, również i tym cyklicznym pokazom towarzyszyć będą spotkania i dyskusje z twórcami — zapewnia Łukasz Skórko.