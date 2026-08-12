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Bezrobocie na Litwie wzrosło do 8 proc.

Oficjalna stopa bezrobocia na Litwie wzrosła w lipcu o 0,3 punktu procentowego i wyniosła 8 proc. Jednocześnie była o 0,6 punktu niższa niż przed rokiem.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Kamienie na chodniku, obok stoi taczka.
Fot. Marian Paluszkiewicz

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Jak poinformowała w piątek 7 sierpnia Służba Zatrudnienia, 1 sierpnia w kraju zarejestrowanych było 145,7 tys. bezrobotnych. To o 2,9 proc., czyli 4,1 tys., więcej niż miesiąc wcześniej.

„Obecnie na rynku pracy dostrzegamy więcej oznak spowolnienia niż osłabienia. Dane z połowy lata po raz kolejny potwierdzają, że rynek pracy jest dynamiczny i nieustannie dostosowuje się do zmieniających się okoliczności — niektóre wskaźniki pozostają stabilne, inne tymczasowo zwalniają” — stwierdziła w komunikacie Jurgita Zemblytė, kierowniczka Działu Monitoringu i Analiz Urzędu.

W lipcu wskaźnik bezrobocia wzrósł w 39 samorządach, spadł w 16, a w 7 pozostał bez zmian. Najniższy poziom odnotowano w Neryndze — 1,4 proc., Birsztanach — 4,9 proc., w rejonach janoskim i Kretyngi — po 5,1 proc. oraz w rejonie szyłelskim — 6 proc.

Najwyższy wskaźnik bezrobocia odnotowano w rejonie kalwaryjskim — 10,9 proc. W rejonach ignalińskim i jezioroskim (Zarasų r.) wyniósł po 10,8 proc., natomiast w Oniksztach i Wisagini — po 10,3 proc.

Liczba ofert pracy piąty miesiąc z rzędu przekroczyła 15 tys. Prawie 4 tys. pracodawców opublikowało 15,2 tys. ofert, najwięcej w sektorze produkcyjnym — 3,2 tys.

Na Litwie zatrudnionych było 1,47 mln osób, o 1,3 tys. więcej niż miesiąc wcześniej. Największy wzrost zatrudnienia odnotowano w przedsiębiorstwach z branży handlu, administracji publicznej i obrony, transportu i magazynowania oraz opieki zdrowotnej. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto oferowane w nowych ofertach pracy wyniosło 1735 euro — o 156 euro (10 proc.) więcej niż rok temu i o 310 euro (22 proc.) więcej niż dwa lata temu.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

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