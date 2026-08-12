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Apel SKOnSR na konto 15 sierpnia

Autor: KW
Jako społeczny opiekun nekropolii prosimy, by w tym roku zamiast okazałych wieńców wybrać skromniejsze wiązanki, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na odnowienie zabytkowych pomników wileńskiej Rossy.
Graf. organizatorzy

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Szanowni Państwo,

z okazji Święta Wojska Polskiego społeczność Wilna spotka się przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie. To miejsce, w którym pamięć i wdzięczność splatają się z historią, gdzie serce Marszałka spoczywa obok Matki, a my, potomni, składamy hołd żołnierzom Rzeczypospolitej.

Stało się piękną tradycją, że przedstawiciele polskich organizacji na Litwie spotykają się tu z korpusem dyplomatycznym RP, by wspólnie uczcić zwycięstwo, które ocaliło wolność Europy w 1920 r.

Jako społeczny opiekun nekropolii prosimy, by w tym roku zamiast okazałych wieńców wybrać skromniejsze wiązanki, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na odnowienie zabytkowych pomników wileńskiej Rossy. Niech gest ofiary stanie się naszym wspólnym znakiem troski o to miejsce, które łączy pokolenia.

Datki pieniężne można przekazać do puszek kwestujących w dniu uroczystości, 15 sierpnia (o godz. 11:30-13:00) na cmentarzu lub wpłacić na konto:

Visuomeninė Rasų kapinių draugija
Kod organizacji (NIP): 302448884
Konto bankowe: Swedbank LT027300010119551065
SWIFT: HABALT22
Adres banku: Konstitucijos pr. 20A, Vilnius

Z poważaniem,
Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą

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