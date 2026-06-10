KE: Litwa powinna zmienić podatki, by sfinansować potrzeby państwa

Większy wkład najbogatszych

— Zwiększenie podatku od nieruchomości dla najbogatszych to rozsądne rozwiązanie, które może pomóc w finansowaniu rosnących potrzeb państwa. W sytuacji, gdy konieczne są większe wydatki na bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i usługi publiczne, naturalne jest oczekiwanie większego wkładu od osób posiadających największy majątek. Taki podatek może ograniczać nierówności majątkowe pod warunkiem, że obejmie przede wszystkim luksusowe nieruchomości, a nie zwykłe mieszkania służące do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych — podkreśla w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Birutė Vėsaitė, wiceprzewodnicząca sejmowego Komitetu Gospodarki i Innowacji.

Jak mówi, państwo nie jest w stanie zapewnić wysokiej jakości ochrony zdrowia, edukacji czy bezpieczeństwa bez odpowiednich dochodów budżetowych. Dlatego — jak podkreśla — warto rozważać rozwiązania, które pozwolą zwiększyć wpływy do budżetu, szczególnie jeśli większy ciężar poniosą osoby dysponujące największym majątkiem.

— Im więcej środków trafia do budżetu państwa, tym większe są możliwości finansowania usług publicznych, z których korzystają wszyscy obywatele. Od lat pojawiają się problemy z niedofinansowaniem ochrony zdrowia, a szpitale i przychodnie często borykają się z brakami kadrowymi oraz niewystarczającymi środkami na wynagrodzenia dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Dodatkowe dochody budżetowe mogłyby zostać przeznaczone na poprawę jakości opieki zdrowotnej, skrócenie kolejek do specjalistów, modernizację infrastruktury medycznej oraz zapewnienie godnych płac pracownikom służby zdrowia. Dzięki temu państwo byłoby w stanie skuteczniej odpowiadać na potrzeby społeczne i podnosić jakość życia mieszkańców — mówi Birutė Vėsaitė.

Według KE litewski ekosystem kapitału wysokiego ryzyka rozwija się najszybciej w regionie, jednak niewystarczający poziom innowacyjności przedsiębiorstw hamuje wzrost, a firmy mają trudności z pozyskiwaniem finansowania.

„Konkurencyjność można by zwiększyć poprzez wzrost oszczędności przeznaczonych na inwestycje (w tym dodatkowe oszczędzanie emerytalne), rozwój rynków finansowych, wzmacnianie współpracy między nauką a biznesem oraz poprawę współpracy między samorządami” — stwierdza KE.

Modernizacja jako klucz

Według KE obniżenie kosztów utrzymania i dalsze wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego mogłyby zapewnić modernizacja sieci energetycznych, renowacja budynków, elektryfikacja oraz inwestycje w transport publiczny.

„Wyniki opieki zdrowotnej na Litwie pozostają poniżej średniej UE, liczba zgonów możliwych do uniknięcia dzięki działaniom profilaktycznym jest wysoka, a na obszarach wiejskich brakuje usług medycznych. Zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej i długoterminowej oraz do usług lekarzy i pielęgniarek mogłoby przyczynić się do wydłużenia średniej długości życia” — napisano w zaleceniach.

Ponadto, mimo modernizacji systemu edukacji ogólnej, nierówności w edukacji nie zostały zlikwidowane, a wyniki uczniów szkół miejskich i wiejskich nadal znacząco się różnią.

„Aby lepiej dostosować umiejętności do potrzeb rynku pracy i zwiększyć zatrudnienie, konieczne jest podniesienie atrakcyjności zawodu nauczyciela, a także wspieranie programów z zakresu nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) oraz reform szkolnictwa zawodowego” — podkreśla KE.

KE wskazuje również, że w obliczu rosnącego ubóstwa i nierówności, szczególnie w regionach peryferyjnych, zmniejszeniu różnic mogłaby służyć lepiej dopasowana polityka ochrony społecznej, obejmująca m.in. programy mieszkań socjalnych, szerszy zasięg wsparcia oraz skuteczniejsze monitorowanie usług społecznych.