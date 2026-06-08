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Spektakl dla dzieci „Kogucik i kotek” w Rudominie [Z GALERIĄ]

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny Centrum Kultury w Rudominie przygotowało dla rodzin wyjątkowy prezent – bezpłatny spektakl, który stał się okazją do wspólnego spędzenia czasu, odkrywania magii teatru i tworzenia pięknych wspomnień. W dniu 5 czerwca najmłodsi widzowie oraz ich rodzice mieli okazję obejrzeć pełen radości spektakl dla dzieci pt. „Kogucik i kotek” w reżyserii R. Urbonavičiūtė.

Autor: KW
Spektakl dla dzieci „Kogucik i kotek”.
Fot. Centrum Kultury w Rudominie

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Przedstawienie „Kogucik i kotek” zostało przygotowane na podstawie bajki dla dzieci autorstwa litewskiego pisarza przełomu XIX i XX wieku Vincasa Pietarisa. To zabawna i edukacyjna opowieść muzyczna o tym, jak ważne jest słuchanie mądrych rad Kota i nieotwieranie drzwi Lisowi o słodkim głosie. Na scenie można było spotkać przebiegłego Lisa, wiecznie głodnego i leniwego Wilka, troskliwego Kota oraz dobrodusznego Koguta. To wesoła, muzyczna i pouczająca historia pełna humoru, barwnych postaci oraz zabawnych przygód. W główne role wcielili się E. Paulavičius, L. Vinciūnaitė oraz L. Urbona.

Spektakl zachwycił zarówno dzieci, jak i dorosłych. Przedstawienie było barwne, dynamiczne oraz pełne piosenek, zabawy i nieoczekiwanych sytuacji. Była to również cenna lekcja dla najmłodszych. Sztuka przypomina bowiem, że nie należy ufać obcym oraz że warto słuchać mądrych przyjaciół – przesłanie to zostało przekazane w subtelny i zabawny sposób. Tego dnia dzieci i ich rodzice wspólnie przeżyli wyjątkową teatralną przygodę.

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          Organizatorem przedstawienia było Centrum Kultury w Rudominie.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie

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