W tym roku pod ocenę mieszkańców poddano 19 projektów z 11 gmin (Bezdany, Dukszty, Kowalczuki, Mariampol, Mickuny, Niemenczyn, Podbrzezie, Pogiry, Rzesza, Szaterniki i Zujuny). Do głosowania trafiło 8 inicjatyw małej skali, 5 średniej oraz 6 dużej.

„Każdy zgłoszony pomysł odzwierciedla potrzeby, oczekiwania i chęć mieszkańców do tworzenia piękniejszego oraz bardziej przyjaznego rejonu wileńskiego. Szczególnie cieszy fakt, że rezultaty inicjatyw zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat zainspirowały mieszkańców do dalszego działania – część wnioskodawców, widząc korzyści z wdrożonych projektów, powraca z nowymi pomysłami i jeszcze ambitniejszymi planami. Cieszą również osoby, które się nie poddają – korzystają z wcześniejszych doświadczeń, udoskonalają swoje propozycje i ponownie zabiegają o poparcie społeczności. To pokazuje, że Budżet Partycypacyjny staje się nie jednorazową inicjatywą, lecz żywym dialogiem między społecznościami. Zachęcam do głosowania i aktywnego udziału w tej inicjatywie, bo to właśnie wspólnie tworzymy rejon, w którym dobrze się żyje” – mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

Na realizację Budżetu Partycypacyjnego 2026 Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył 500 tys. euro. Zwycięskie inicjatywy zostaną w 100% sfinansowane z budżetu samorządu i zrealizowane w ciągu 1–2 lat we współpracy z autorami pomysłów.

Jak głosować?

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 18 lat i mają zadeklarowane miejsce zamieszkania na terenie rejonu wileńskiego.

Każdy mieszkaniec może oddać maksymalnie trzy głosy – po jednym w każdej kategorii (małej, średniej i dużej skali).

Głosować można na trzy sposoby:

online: na stronie https://dalyvauk.vrsa.lt/projektai;

za pomocą aplikacji mobilnej „Vilniaus rajonas „Arti” w zakładce „Budżet Partycypacyjny”;

osobiście w Wydziale Stanu Cywilnego Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, gabinet 102, w dni robocze w godz. 9:00–11:00).

Ważne:

jeżeli mieszkaniec zagłosuje zarówno elektronicznie, jak i poprzez wypełnienie karty do głosowania, liczy się głos oddany elektronicznie ;

; przy kilkukrotnym wypełnieniu karty papierowej ważny jest tylko ostatni głos (według daty na karcie).

Szczegółowe opisy wszystkich projektów dostępne są na stronie https://dalyvauk.vrsa.lt/projektai.

W przypadku pytań lub problemów technicznych podczas głosowania mieszkańcy proszeni są o kontakt mailowy dalyvauk@vrsa.lt lub telefoniczny +370 666 78 369 oraz (0 5) 275 1530.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego