W celu zapewnienia wygodniejszego, szybszego i bardziej przyjaznego dla środowiska dostępu do informacji, rachunki oraz dane o kwotach do zapłaty będą przekazywane drogą elektroniczną.

Mieszkańcy będą mogli wybrać najdogodniejszy dla nich sposób otrzymywania informacji:

logując się do systemów samoobsługowych spółek:

samoobsługa ZSA „Nemenčinės komunalininkas”: https://savitarnanemenkom.mokesta.lt;

samoobsługa ZSA „Nemėžio komunalininkas”: https://nkomsavitarna.mokesta.lt;

pocztą elektroniczną;

wiadomością SMS (podawana kwota do zapłaty);

na platformach zbierania opłat „Viena sąskaita” oraz „Ignitis”.

Mieszkańcy, którzy chcą nadal otrzymywać rachunki w formie papierowej, będą mogli odebrać je osobiście w punktach obsługi klienta spółek. Mieszkańcy, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub brak możliwości technicznych nie mogą korzystać z rozwiązań cyfrowych ani przyjechać do placówki, proszeni są o kontakt telefoniczny. Każdą taką sytuację spółki będą rozpatrywać indywidualnie, zapewniając niezbędną pomoc.

Dział obsługi klienta ZSA „Nemenčinės komunalininkas” mieści się przy ul. Piliakalnio 50 w Niemenczynie (rejon wileński). Interesanci są przyjmowani w poniedziałki, środy oraz piątki. Godziny pracy spółki: pn.–czw. 7:30–16:30, pt. 7:30–15:15 (przerwa obiadowa: 11:30–12:15). Tel. +370 5 238 12 75, e-mail: info@nemenkom.lt

Dział obsługi klienta ZSA „Nemėžio komunalininkas” mieści się przy ul. Sodų 23 w Skojdziszkach (rejon wileński). Interesanci są przyjmowani w poniedziałki, środy oraz piątki. Godziny pracy spółki: pn.–czw. 7:00–16:00, pt. 7:00–14:45 (przerwa obiadowa: 11:00–11:45). Tel. +370 603 91 344, e-mail: saskaita@nkom.lt

Prośba o aktualizację danych kontaktowych

Mieszkańcy, którzy jeszcze nie udostępnili przedsiębiorstwom komunalnym swojego adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego, proszeni są o jak najszybsze ich przekazanie. Pomoże to zagwarantować, że rachunki i inne ważne informacje będą dostarczane na czas oraz w wybranej formie.

Dane kontaktowe można przekazać:

ZSA „Nemenčinės komunalininkas” – pocztą elektroniczną: info@nemenkom.lt lub telefonicznie: +370 5 238 12 75;

ZSA „Nemėžio komunalininkas” – pocztą elektroniczną: saskaita@nkom.lt lub telefonicznie: +370 603 91 344.

Zaleca się również rejestrację w systemach samoobsługowych spółek, co umożliwia wygodne odbieranie i przeglądanie rachunków, dokonywanie opłat oraz śledzenie historii rozliczeń. Rejestracji można dokonać samodzielnie, a w przypadku pytań lub potrzeby uzyskania pomocy specjaliści spółek udzielają wszelkich niezbędnych informacji telefonicznie.

Spółki dziękują za wyrozumiałość oraz wybór wygodniejszych i bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań cyfrowych.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego