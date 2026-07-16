Strona głównaSamorządy

Opublikowano listę projektów organizacji pozarządowych dofinansowanych w 2026 roku

Społeczności rozwijają się i umacniają wtedy, gdy pomysły mieszkańców przeradzają się we wspólne inicjatywy. Wspierając takie działania, Samorząd Rejonu Wileńskiego opublikował listę projektów organizacji pozarządowych (lit. NVO), które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu na finansowanie projektów NVO w 2026 roku.

Autor: Inf. ASRW
Samorząd Rejonu Wileńskiego.
Fot. vrsa.lt

Czytaj również...

„Widząc rosnącą aktywność organizacji pozarządowych oraz potrzebę wzmacniania ich działalności, w tym roku znacząco zwiększyliśmy środki na ten cel. W 2025 roku na konkurs przeznaczono 30 tys. euro, natomiast w tym roku kwota została podwojona i wynosi 60 tys. euro. Dzięki temu możliwa będzie realizacja 37 projektów, które stworzą mieszkańcom więcej możliwości uczestnictwa w różnorodnych działaniach, zdobywania wiedzy, integracji i wspólnego działania” – podkreśla mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

Komisja oceniająca wybrała 37 projektów, które otrzymały dofinansowanie w wysokości od 1 tys. do 3 tys. euro. Wybrane inicjatywy obejmują różne obszary – od wydarzeń społecznościowych i działań edukacyjnych po projekty skierowane do młodzieży, przedsięwzięcia kulturalne, prozdrowotne oraz społeczne. Z listą dofinansowanych projektów można zapoznać się na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Przypominamy, że o środki mogły ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego, zgodnie z definicją zawartą w ustawie Republiki Litewskiej o rozwoju organizacji pozarządowych. Wnioski przyjmowano od 14 kwietnia do 8 maja 2026 roku.

Celem konkursu jest wspieranie działalności organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie rejonu wileńskiego poprzez dofinansowanie projektów o trwałej wartości społecznej. Inicjatywa ma również na celu zwiększenie aktywności mieszkańców, wzmacnianie ich zaangażowania i integracji oraz rozwijanie zainteresowania ochroną środowiska, promocją zdrowia i innymi przedsięwzięciami służącymi dobru wspólnemu.

Konkurs realizowany jest zgodnie z Regulaminem finansowania projektów organizacji pozarządowych ze środków budżetu samorządu.

Czytaj także: Samorząd Rejonu Wileńskiego udzieli wsparcia na inicjatywy kulturalne: zaprasza do składania wniosków

Stronę przygotowano
na podstawie informacji
Samorządu Rejonu Wileńskiego

Afisze

Więcej od autora

Samorządy

Od teraz mieszkańców i gości Tartaków wita flaga państwowa Litwy

Zdaniem mera Samorządu Rejonu Wileńskiego, Roberta Duchniewicza, budżet partycypacyjny daje mieszkańcom możliwość przekształcania swoich pomysłów w widoczne efekty oraz wspólnego dbania o miejsce, w którym dobrze się żyje.„Projekt zrealizowany...
Samorządy

Rejon wileński proponuje zwiększenie wsparcia finansowego dla funkcjonariuszy policji

„Bezpieczeństwo mieszkańców zaczyna się od silnej i zmotywowanej policji. Chcemy, aby rejon wileński był atrakcyjnym miejscem zarówno dla osób rozpoczynających służbę, jak i dla doświadczonych funkcjonariuszy. Poszukujemy rozwiązań, które...
Samorządy

W Pogirach otwarto nową przestrzeń dla mieszkańców, w której nadal będą pielęgnowane tradycje świętojańskie

Nowy park, cieszący się dużym zainteresowaniem mieszkańców, został otwarty właśnie w miejscu, gdzie od wielu lat pielęgnowane były tradycje Nocy Świętojańskiej i odbywały się lokalne uroczystości.„To symboliczne, że tegoroczne...

RedKomy