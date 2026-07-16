„Widząc rosnącą aktywność organizacji pozarządowych oraz potrzebę wzmacniania ich działalności, w tym roku znacząco zwiększyliśmy środki na ten cel. W 2025 roku na konkurs przeznaczono 30 tys. euro, natomiast w tym roku kwota została podwojona i wynosi 60 tys. euro. Dzięki temu możliwa będzie realizacja 37 projektów, które stworzą mieszkańcom więcej możliwości uczestnictwa w różnorodnych działaniach, zdobywania wiedzy, integracji i wspólnego działania” – podkreśla mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

Komisja oceniająca wybrała 37 projektów, które otrzymały dofinansowanie w wysokości od 1 tys. do 3 tys. euro. Wybrane inicjatywy obejmują różne obszary – od wydarzeń społecznościowych i działań edukacyjnych po projekty skierowane do młodzieży, przedsięwzięcia kulturalne, prozdrowotne oraz społeczne. Z listą dofinansowanych projektów można zapoznać się na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Przypominamy, że o środki mogły ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego, zgodnie z definicją zawartą w ustawie Republiki Litewskiej o rozwoju organizacji pozarządowych. Wnioski przyjmowano od 14 kwietnia do 8 maja 2026 roku.

Celem konkursu jest wspieranie działalności organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie rejonu wileńskiego poprzez dofinansowanie projektów o trwałej wartości społecznej. Inicjatywa ma również na celu zwiększenie aktywności mieszkańców, wzmacnianie ich zaangażowania i integracji oraz rozwijanie zainteresowania ochroną środowiska, promocją zdrowia i innymi przedsięwzięciami służącymi dobru wspólnemu.

Konkurs realizowany jest zgodnie z Regulaminem finansowania projektów organizacji pozarządowych ze środków budżetu samorządu.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego