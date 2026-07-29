Miejsca w stołecznych przedszkolach są, ale nie wszędzie

W Szkole-Przedszkolu „Zielone Wzgórze” w którym edukacja odbywa się wyłącznie w języku polskim wszystkie miejsca są już zajęte.

– Mamy już skompletowane wszystkie grupy przedszkolne. od września do naszego przedszkola dołączy 40 nowych dzieci. Powstanie nowa grupa żłobkowa i nowa grupa zerówkowa. Dołączą również dzieci w wieku od trzech do pięciu lat. Do żłobka przyjmujemy maluchy w wieku od półtora roku do trzech lat — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Renata Andrijauskienė dyrektorka zlokalizowanej w Nowej Wilejsce placówki.

Tymczasem Żłobku-Przedszkolu „Kasztan” na Antokolu jeszcze są wolne miejsce.

— Chętnie przyjmiemy dzieci zarówno do polskich, rosyjskich i litewskich grup przedszkolnych oraz do żłobka. Do żłobka przyjmujemy dzieci w wieku od jednego roczku — mówi Agata Dzikiewicz-Chomutowa wicedyrektorka ds. kształcenia placówki.

Rodzice wciąż mogą zapisać swoje dzieci także do przedszkola Źródełko, w którym zajęcia odbywają się w języku polskim.

Szkoła-Przedszkole „Wilia” nigdy nie narzekała na brak dzieci.

– od jesieni do grup przedszkolnych i klas szkolnych będzie uczęszczać 517 dzieci, czyli tyle samo co w ubiegłym roku szkolnym. Na ogół wszystkie grupy przedszkolne są już skompletowane, mamy jeszcze pojedyncze wolne miejsca w niektórych grupach dla dzieci w wieku dwóch–trzech oraz trzech–czterech lat. W tym roku będziemy mieli cztery zerówki, o jedną mniej niż przed rokiem, dlatego w tych grupach miejsc już nie ma — wyjaśnia Zofia Matarewicz, dyrektorka placówki.

Miasto inwestuje w budowę przedszkoli

Wkrótce ruszy budowa przedszkola w Śnipiszkach, poszukiwany jest wykonawca dla przedszkola w Jerozolimce, wydano pozwolenie na budowę nowej placówki przy ulicy Bieliūnų w Poszyłajciach. „Budujemy nowe przedszkola tam, gdzie rośnie liczba młodych rodzin. W tych najszybciej rozwijających się dzielnicach nowe placówki są niezbędne, aby dzieci mogły uczęszczać do przedszkola jak najbliżej swojego domu. Zależy nam również na tym, aby były to obiekty łatwo dostępne, wyróżniające się wysokiej jakości przestrzenią, która inspiruje dzieci do poznawania oraz wszechstronnego rozwoju” — powiedział mer Wilna Valdas Benkunskas.

Obecnie w stolicy trwa budowa nowych przedszkoli w Zameczku (ul. Pajautos), w Poszyłajciach (ul. Žemynos) oraz w Balsiai (ul. Aušrinės). Ponadto miejska spółka odpowiedzialna za rozwój i zarządzanie inwestycjami publicznymi Vilniaus vystymo kompanija ogłosiła przetarg na budowę przedszkola w dzielnicy Jerozolimka (ul. Braškių).

Nowe przedszkole w Śnipiszkach

Budowa nowego przedszkola w Śnipiszkach przy ulicy Kernavės rozpocznie się już w sierpniu. W ciągu około półtora roku powstanie obiekt, w którym działać będzie 14 grup przedszkolnych i przygotowania przedszkolnego. Placówka zatrudni około 60 pracowników i zapewni miejsca dla około 280 dzieci.

– Cały teren przedszkola zostanie zaprojektowany jako swobodnie ukształtowany zielony park z pagórkami. Zieleń będzie pełnić nie tylko funkcję estetyczną, ale również ochronną i edukacyjną — ograniczy hałas uliczny, zmniejszy zanieczyszczenie powietrza, zapewni cień oraz pomoże dzieciom poznawać procesy zachodzące w przyrodzie. Wewnętrzny dziedziniec z zielonymi wzniesieniami będzie płynnie przechodził w tarasy zabaw. Większość urządzeń rekreacyjnych zostanie wykonana z drewna i będzie nawiązywać do naturalnego otoczenia, natomiast część placów zabaw zostanie pokryta piaskiem plażowym — zapowiada Laura Joffė, prezeska spółki Vilniaus vystymo kompanija.

Trwają również przygotowania do modernizacji odcinków ulic Kernavės i Linkmenų, przylegających do działki przedszkola.

Państwowa Agencja Danych informuje, że 45 proc. rodziców, mających pod opieką dzieci, nie korzystało w ubiegłym roku z profesjonalnych usług opieki. Oznacza to, że nie posyłali dzieci do żłobków, przedszkoli, placówek wychowania przedszkolnego ani świetlic szkolnych, a także nie korzystali z odpłatnych usług opiekunki.