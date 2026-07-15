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Spotkanie z przedstawicielami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  w „Kasztanie”   

13 lipca b.r. mieliśmy zaszczyt w Żłobku-Przedszkolu „Kasztan” gościć czterdziestoosobową grupę z Polski, członków Związku Żołnierzy Armii Krajowej na czele z Prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zarządu Głównego kpt. hm. Januszem  Komorowskim oraz Sz. P. Janiną Ostrowską  — uczestników Powstania Warszawskiego z 1944 r.

Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
Żołnierze AK z Polski w Żłobku-Przedszkolu „Kasztan”.
Fot. archiwum Żłobka-Przedszkola „Kasztan”

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Przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przybyli do Wilna na uroczystości upamiętniające 82. rocznicę bitwy II Zgrupowania Wileńskiej Armii Krajowej, stoczonej z Niemcami podczas operacji „Ostra Brama”.

Jesteśmy wdzięczni Sz. P. Krystynie Liminowicz oraz Prezesowi Towarzystwa Miłośników  Wilna i Ziemi Wileńskiej Sz. P. Romanowi Waśko za zorganizowanie ciepłego spotkania zacnych gości w naszym przedszkolu.

Spotkanie z kochanymi Rodakami rozpoczęliśmy patriotycznie, śpiewając  Hymn Polski. Następnie dzieci z grupy „Pszczółki” wraz z paniami zaśpiewały polskie piosenki patriotyczne takie jak „Marsz Polonia”, „Ziemia zapomniana” i inne. W czasie  „Walcu wileńskiego” goście tańczyli wraz z dziećmi. 

Podczas spotkania nie zabrakło wspomnień, łez, wzruszeń, bo takie zgromadzenie to najwspanialsza żywa lekcji historii z obecnymi uczestnikami wydarzeń historycznych. 

„Są spotkania, które potrafią odmienić bieg życia, i są ludzie, po których już nigdy nie pozostajemy tacy sami.”

Fot. archiwum Żłobka-Przedszkola „Kasztan”

Z całego serca dziękujemy naszym Honorowym Gościom za obecność i wspólnie spędzony czas w Żłobku-Przedszkolu „Kasztan”. Było nam niezmiernie miło Państwa gościć. Mamy nadzieję, że ta wizyta pozostanie w naszej pamięci na długo i z radością czekamy na kolejne wspólne chwile.

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Jolanta Lembowicz, dyrektor

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