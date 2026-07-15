Przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przybyli do Wilna na uroczystości upamiętniające 82. rocznicę bitwy II Zgrupowania Wileńskiej Armii Krajowej, stoczonej z Niemcami podczas operacji „Ostra Brama”.

Jesteśmy wdzięczni Sz. P. Krystynie Liminowicz oraz Prezesowi Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Sz. P. Romanowi Waśko za zorganizowanie ciepłego spotkania zacnych gości w naszym przedszkolu.

Spotkanie z kochanymi Rodakami rozpoczęliśmy patriotycznie, śpiewając Hymn Polski. Następnie dzieci z grupy „Pszczółki” wraz z paniami zaśpiewały polskie piosenki patriotyczne takie jak „Marsz Polonia”, „Ziemia zapomniana” i inne. W czasie „Walcu wileńskiego” goście tańczyli wraz z dziećmi.

Podczas spotkania nie zabrakło wspomnień, łez, wzruszeń, bo takie zgromadzenie to najwspanialsza żywa lekcji historii z obecnymi uczestnikami wydarzeń historycznych.

„Są spotkania, które potrafią odmienić bieg życia, i są ludzie, po których już nigdy nie pozostajemy tacy sami.”

Fot. archiwum Żłobka-Przedszkola „Kasztan”

Z całego serca dziękujemy naszym Honorowym Gościom za obecność i wspólnie spędzony czas w Żłobku-Przedszkolu „Kasztan”. Było nam niezmiernie miło Państwa gościć. Mamy nadzieję, że ta wizyta pozostanie w naszej pamięci na długo i z radością czekamy na kolejne wspólne chwile.

Jolanta Lembowicz, dyrektor