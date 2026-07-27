Pielgrzymka rozpocznie się o godz. 10:30 przy kościele św. Jerzego w Bujwidzach, skąd uczestnicy wyruszą w drogę do Pryciun. Zakończenie przewidziano na godz. 14:30, kiedy w kaplicy św. Ignacego Loyoli odprawiona zostanie uroczysta Msza święta.

Ci co przyjadą autami można je zostawić w Pryciunach, skąd o godz. 10:00 bus zawiezie pielgrzymów na rozpoczęcie pielgrzymki do Bujwidz.

Do wspólnej modlitwy w drodze zaprasza Zgromadzenie Sióstr od Aniołów oraz parafia św. Jerzego w Bujwidzach.

Rita Gvazdaitytė