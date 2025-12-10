Spotkanie, które odbyło się z inicjatywy przewodniczącej Wspólnoty Bujwidz Danuty Korkus i radnego Henryka Subocza, zgromadziło wielu zainteresowanych. Redakcję gazety „Kurier Wileński” na wydarzeniu reprezentował Zygmunt Klonowski, prezes zarządu wydawnictwa. Spotkanie przeprowadziła dziennikarka Aleksandra Akińczo, korespondentka Polskiej Agencji Prasowej (PAP) na Litwie.

Licznie zgromadzeni członkowie wspólnoty wysłuchali historii założenia, funkcjonowania oraz misji „Kuriera Wileńskiego”. Było bardzo dużo pytań o kulisy tworzenia i przetwarzania informacji, jej oddziaływania, o manipulację, dezinformację w mediach, a przede wszystkim o relacji pomiędzy mediami a władzą. Uczestników spotkania ciekawiły też kanały finansowania dziennika, kondycja na dzisiaj.

Ze swojej strony Zygmunt Klonowski opowiedział, jakie zmiany technologiczne oraz strukturalne zaszły w gazecie w ostatnich latach, podkreślił, że „Kurier Wileński” jest dziś najbardziej innowacyjnym pismem na Litwie, już jako jedyny dziennik w kraju. W „KW” stosowane są niektóre rozwiązania, które jeszcze nie trafiły nawet do czołowych gazet w Polsce.

Ze strony redakcji podziękowaliśmy szczególnie gospodyni zgromadzenia, pani Marii Ludkevičienė, za poczęstunek i ciepłą atmosferę. Podkreśliliśmy, że wspólnoty mają wielkie znaczenie dla odrodzenia samorządności i tradycji na Litwie.

Redakcja