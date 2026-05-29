Spektakl dla dzieci „Kogucik i kotek” w Centrum Kultury w Rudominie

5 czerwca o godz. 11:00 Centrum Kultury w Rudominie (ul. Wileńska 2, Rudomino) zaprasza najmłodszych widzów oraz ich rodziców na pełen radości spektakl dla dzieci „Kogucik i kotek”.

Autor: KW
Afisz spektaklu dla dzieci „Kogucik i kotek” w Centrum Kultury w Rudominie.
Graf. organizatorzy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny Centrum Kultury w Rudominie przygotowało dla rodzin wyjątkowy prezent — bezpłatny spektakl, który będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, odkrywania magii teatru i tworzenia pięknych wspomnień.

To wesoła, muzyczna i pouczająca historia pełna humoru, barwnych postaci oraz zabawnych przygód, która zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja biletów: https://forms.gle/BXVXGBExxh85HX589

Spektakl przeznaczony jest dla dzieci od 3 roku życia.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego przeżycia tej wyjątkowej teatralnej przygody!

