„Milion wspólnych chwil” — rodzinne święto w Kowalczukach

15 maja w Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach odbył się wyjątkowy koncert z okazji „Dnia Rodziny”. Wydarzenie zgromadziło liczne grono gości — rodziców, dziadków, rodzeństwo, nauczycieli oraz dyrekcję szkoły. Wśród zaproszonych gości obecny był także poseł na Sejm Republiki Litewskiej Jarosław Narkiewicz oraz doradca posła — Zofia Abucewicz.

Autor: KW
Wyjątkowy moment podczas świątecznego koncertu

Uroczystość przebiegała w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Szczególnie interesujący program artystyczny zaprezentowali uczniowie klas początkowych oraz grupa przygotowawcza. Młodzi artyści oczarowali zgromadzonych gości pięknie wyrecytowanymi wierszami, barwnymi i radosnymi tańcami oraz wzruszającymi piosenkami, za które otrzymali gromkie brawa i słowa uznania.

Wyjątkowym momentem koncertu stało się wspólne wykonanie piosenki „Milion wspólnych chwil”, do której z radością dołączyli wszyscy zebrani. Ten wzruszający akcent podkreślił znaczenie rodziny, wspólnoty oraz bezcennych chwil przeżywanych razem.

Radosne gry, uśmiechy i serdeczne rozmowy

Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście oraz dyrekcja szkoły, dziękując uczniom, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknego święta.

Po części artystycznej uczestnicy mogli wspólnie spędzić czas podczas radosnych gier i zabaw integracyjnych. Finałem uroczystości był pyszny poczęstunek, przy którym nie zabrakło serdecznych rozmów, uśmiechów oraz dalszego wspólnego świętowania.

Tegoroczny „Dzień Rodziny” w Kowalczukach pozostawił po sobie wiele pięknych i wzruszających wspomnień, po raz kolejny ukazując, jak wielką wartość mają bliskość, życzliwość oraz wspólnie spędzane chwile w rodzinnym gronie.

St. nauczyciel kl. początkowych Grażyna Dadel,
St. nauczyciel kl. początkowych Krystyna Cwietkowa

