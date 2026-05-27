„Milion wspólnych chwil” — rodzinne święto w Kowalczukach

Wyjątkowy moment podczas świątecznego koncertu

Uroczystość przebiegała w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Szczególnie interesujący program artystyczny zaprezentowali uczniowie klas początkowych oraz grupa przygotowawcza. Młodzi artyści oczarowali zgromadzonych gości pięknie wyrecytowanymi wierszami, barwnymi i radosnymi tańcami oraz wzruszającymi piosenkami, za które otrzymali gromkie brawa i słowa uznania.

Wyjątkowym momentem koncertu stało się wspólne wykonanie piosenki „Milion wspólnych chwil”, do której z radością dołączyli wszyscy zebrani. Ten wzruszający akcent podkreślił znaczenie rodziny, wspólnoty oraz bezcennych chwil przeżywanych razem.

Radosne gry, uśmiechy i serdeczne rozmowy

Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście oraz dyrekcja szkoły, dziękując uczniom, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknego święta.

Po części artystycznej uczestnicy mogli wspólnie spędzić czas podczas radosnych gier i zabaw integracyjnych. Finałem uroczystości był pyszny poczęstunek, przy którym nie zabrakło serdecznych rozmów, uśmiechów oraz dalszego wspólnego świętowania.

Tegoroczny „Dzień Rodziny” w Kowalczukach pozostawił po sobie wiele pięknych i wzruszających wspomnień, po raz kolejny ukazując, jak wielką wartość mają bliskość, życzliwość oraz wspólnie spędzane chwile w rodzinnym gronie.

St. nauczyciel kl. początkowych Grażyna Dadel,

St. nauczyciel kl. początkowych Krystyna Cwietkowa