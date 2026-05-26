Piknik Rodzinny u Balińskich „Tajemnice Galaktyki”

7 czerwca 2026 r. park Balińskich w Jaszunach zamieni się w prawdziwą przestrzeń kosmicznych odkryć!

Autor: KW
Afisz: „Piknik Rodzinny u Balińskich »Tajemnice Galaktyki«”.
Graf. organizatorzy

Czy wiedzieliście, że słynni Śniadeccy, mieszkańcy pałacu Balińskich w Jaszunach, interesowali się astronomią i badali tajemnice nieba? Dlatego podczas tegorocznego pikniku każdy mały i duży odkrywca będzie mógł wyruszyć w niezwykłą podróż po planetach! Uczestnicy wydarzenia odwiedzą różne „stacje planet”, gdzie będą na nich czekały zadania, warsztaty edukacyjne, gry i wyzwania. Za każde wykonane zadanie będą zbierać gwiazdki, a najodważniejsi odkrywcy otrzymają wyjątkową nagrodę — Certyfikat Odkrywcy Kosmosu!

Podczas wydarzenia w parku nie zabraknie ruchu, kreatywności i odkryć — na uczestników czekają gry plenerowe, animatorzy, pokazy cyrkowe, neonowe malowanie w świetle UV, warsztaty bębniarskie, bańki mydlane, piana party oraz wiele innych atrakcji.

Zabierz koc, kosz przekąsek i śpiesz się na Piknik Rodzinny u Balińskich!

Spotkajmy się 7 czerwca o godz. 14:00 w parku Balińskich w Jaszunach i choć na jeden dzień wznieśmy się razem bliżej gwiazd.

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

