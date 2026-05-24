Doroszewska wymieniła pogrzeb powstańców jako jedno z najważniejszych wydarzeń swojej misji dyplomatycznej w Wilnie.

— To było wydarzenie bardzo symboliczne, w którego organizacji braliśmy udział jako ambasada, i odbiło się ogromnym echem nie tylko na Litwie i w Polsce, lecz także na Białorusi i w innych krajach regionu. Oczywiście dla Białorusinów to było szczególnie ważne, kiedy nagle, w chwili bardzo intensywnych dążeń do budowania demokracji, w symboliczny sposób, jakby z grobu, powrócił ich narodowy bohater – Konstanty Kalinowski. To rzeczywiście było nadzwyczajne — mówiła była ambasador.

Podkreśliła też trwalsze znaczenie tego miejsca dla tożsamości regionalnej.

— Na Rossie jest teraz narodowe sanktuarium polsko-litewskie, odbywają się tam uroczystości państwowe. To wszystko bardzo wzmocniło naszą regionalną identyfikację — podsumowała Doroszewska.

