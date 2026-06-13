W wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” nr 21 (59) z 30 maja – 5 czerwca 2026 r. ukazał się wywiad z Marią Klimaszewską, dyrektor Szkoły w Leszczyniakach (Lazdynai) w Wilnie.

Dyrektor pytana o politykę szkoły wobec telefonów, dziennikarz „KW” przywołał praktyki stosowane w innych placówkach — od pozwolenia na telefon na przerwach po całkowite zakazy. Klimaszewska opisała rozwiązanie przyjęte w Leszczyniakach.

— Nie zabieramy. Omówiliśmy ten problem z uczniami i z rodzicami — i zapadła decyzja, że uczniowie, wchodząc do szkoły, wyciszają telefony i zostawiają je w szafce albo w plecaku. Ani na lekcji, ani na przerwie z nich nie korzystają. Wyjątek to sytuacja, gdy nauczyciel sam zdecyduje, że telefon jest potrzebny do nauki — powiedziała dyrektor „Kurierowi Wileńskiemu”.

Gdy dziennikarz zaznaczył, że widział uczniów z telefonami w ręku na korytarzu, Klimaszewska nie unikała odpowiedzi. Na pytanie o tę obserwację, odpowiedziała w rozmowie z „KW” zwracając uwagę na termin, kiedy wywiad miał miejsce.

— Ilu takich uczniów widział pan redaktor? Czy na pewno tak wielu? (…) Dwoje, nawet troje jeszcze może być. Niech zwróci pan uwagę, że dziś akurat był egzamin z matematyki, może chcieli poinformować rodziców o wynikach. Jeśli jednak się im zwróci uwagę, to reagują bardzo normalnie — wystarczy przypomnieć, że jest umowa.

Więcej w pełnym wywiadzie opublikowanym w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” nr 21 (59) z 30 maja – 5 czerwca 2026 r. oraz na portalu dziennika.