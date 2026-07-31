Ile na szkolną wyprawkę?

Badanie przeprowadzone przez firmę badawczą Norstat na zlecenie Lidl Lietuva pokazuje, że 37 proc. rodziców na Litwie zamierza przeznaczyć na artykuły szkolne dla jednego dziecka od 101 do 200 euro. To najczęściej wskazywany przedział wydatków.

Kolejne 20 proc. ankietowanych planuje wydać od 201 do 300 euro, a taki sam odsetek deklaruje budżet w wysokości od 51 do 100 euro. Z kolei 17 proc. respondentów przewiduje wydatki przekraczające 300 euro, natomiast jedynie 6 proc. zamierza zmieścić się w kwocie do 50 euro.

Badanie wskazuje również, że połowa rodziców nie spodziewa się znaczących zmian w kosztach przygotowania dzieci do szkoły. Około 50 proc. respondentów deklaruje, że wyda mniej więcej tyle samo co przed rokiem. Jednocześnie 17 proc. przewiduje nieco wyższe wydatki, a 13 proc. liczy się ze znacznie większymi kosztami niż w ubiegłym roku.

Rodzice uczniów polskich szkół na Litwie mogą trochę odetchnąć z ulgą, gdyż co roku, szczególnie dla pierwszaków, państwo polskie kupuje dla polskich uczniów na Litwie wyprawki. Są to plecaki i podstawowe przyrządy, w ramach Bonu Pierwszaka. Dary zakupione za pieniądze polskiego podatnika mają odciążyć budżety rodziców na Litwie, co nieraz opisywaliśmy na łamach „Kuriera Wileńskiego”.

Najwięcej pieniędzy na odzież i obuwie

Jeśli mówimy jednak o zakupach, to zmienia się także gama potrzeb. W ubiegłym roku dominowały artykuły papiernicze, natomiast obecnie rodzice najczęściej planują zakup odzieży i obuwia. Taką odpowiedź wskazało 80 proc. uczestników badania.

Na drugim miejscu znalazły się artykuły papiernicze, które zamierza kupić 77 proc. rodziców. Trzecią najczęściej wymienianą kategorią są książki i zeszyty ćwiczeń — planuje je nabyć 60 proc. ankietowanych.

Ponad połowa respondentów (57 proc.) zamierza kupić również odzież sportową, natomiast 40 proc. uwzględnia w swoich wydatkach zakup nowego plecaka.

Planowanie ogranicza wydatki

Jak podkreśla Antanas Bubnelis, dyrektor ds. korporacyjnych i komunikacji w Lidl Lietuva, ostateczny koszt wyprawki zależy od wielu czynników, między innymi wieku dziecka oraz tego, ile przyborów pozostało z poprzedniego roku szkolnego.

„Wydatki na artykuły szkolne w dużym stopniu zależą od indywidualnych potrzeb, wieku dziecka oraz tego, ile materiałów pozostało z poprzedniego roku szkolnego. Obliczyliśmy cenę podstawowego koszyka, który składa się z prawie dwudziestu różnych artykułów papierniczych — od zeszytów i długopisów, przez przybory do rysowania, linijki i nożyczki, aż po plecak” — powiedział Antanas Bubnelis.

Według przedstawiciela sieci przygotowanie podstawowego zestawu szkolnych artykułów papierniczych może kosztować około 23 euro. Jednocześnie podkreśla on, że całkowity koszt wyprawki zależy od indywidualnych potrzeb każdej rodziny.

Przedstawiciel Lidl Lietuva zwraca również uwagę, że wcześniejsze planowanie zakupów pozwala lepiej kontrolować domowy budżet i uniknąć impulsywnych decyzji.

„Przede wszystkim warto przejrzeć posiadane już przybory szkolne i wspólnie z dzieckiem sprawdzić, czego faktycznie brakuje. W ten sposób łatwiej jest sporządzić listę niezbędnych przyborów i uniknąć spontanicznych zakupów” — zaznaczył Antanas Bubnelis.