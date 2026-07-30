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Kolejny krok w kierunku stadionu w Wilnie

Firma Civinity Engineering podpisała umowę z generalnym wykonawcą Naresta na zaprojektowanie i montaż systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji na Stadionie Narodowym w Wilnie. Spółka przejmie też odpowiedzialność za projekt wykonawczy sieci wytwarzania i transportu ciepła. Wartości kontraktu strony nie ujawniły.

Autor: Apolinary Klonowski
Stadion Narodowy w Wilnie.
Fot. Jonas Balčiūnas, ELTA

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Prace projektowe już trwają. Do końca lata zespół ma doprecyzować rozwiązania techniczne, zharmonizować je w ramach cyfrowego modelu budynku i przygotować rysunki robocze. Montaż systemów ruszy we wrześniu 2026 roku i potrwa do lipca 2027 roku.

Stadion będzie obiektem złożonym funkcjonalnie — znajdą się w nim strefy dla widzów, loże, kuchnie, sale konferencyjne, pomieszczenia transmisyjne, administracyjne oraz muzeum. Każda z tych stref będzie działać z inną intensywnością i w różnych godzinach, co stawia przed projektantami szczególne wyzwanie.

„Obciążenie stadionu w ciągu dnia może wzrosnąć od normalnego trybu pracy administracji i muzeum do tysięcy osób podczas wydarzenia. Musimy precyzyjnie zarządzać każdą strefą i nie zużywać energii tam, gdzie w danym momencie nie jest ona potrzebna” — powiedział Jacka.

Wybór wykonawcy poprzedzała szczegółowa ocena. „Już na etapie selekcji zespół dogłębnie zapoznał się z projektem i wykazał, że potrafi szybko zgromadzić niezbędnych specjalistów” — powiedział Tadas Grincevičius, dyrektor generalny „Naresta”.

Stadion powstaje przy ul. Ozo 27, w ramach kompleksu o powierzchni 228 tys. mkw. na terenie 22 hektarów. Obiekt będzie spełniał wymogi kategorii IV UEFA, a cały kompleks ma uzyskać klasę efektywności energetycznej A++. Otwarcie zaplanowano na czwarty kwartał 2027 roku.

Na stadionie poza wydarzeniami mają też być pomieszczenia i sale do innej działalności.

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Afisze

ŹródłaOpr. A.K. na podst. BNS, VMA

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