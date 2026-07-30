Kolejny krok w kierunku stadionu w Wilnie

Prace projektowe już trwają. Do końca lata zespół ma doprecyzować rozwiązania techniczne, zharmonizować je w ramach cyfrowego modelu budynku i przygotować rysunki robocze. Montaż systemów ruszy we wrześniu 2026 roku i potrwa do lipca 2027 roku.

Stadion będzie obiektem złożonym funkcjonalnie — znajdą się w nim strefy dla widzów, loże, kuchnie, sale konferencyjne, pomieszczenia transmisyjne, administracyjne oraz muzeum. Każda z tych stref będzie działać z inną intensywnością i w różnych godzinach, co stawia przed projektantami szczególne wyzwanie.

„Obciążenie stadionu w ciągu dnia może wzrosnąć od normalnego trybu pracy administracji i muzeum do tysięcy osób podczas wydarzenia. Musimy precyzyjnie zarządzać każdą strefą i nie zużywać energii tam, gdzie w danym momencie nie jest ona potrzebna” — powiedział Jacka.

Wybór wykonawcy poprzedzała szczegółowa ocena. „Już na etapie selekcji zespół dogłębnie zapoznał się z projektem i wykazał, że potrafi szybko zgromadzić niezbędnych specjalistów” — powiedział Tadas Grincevičius, dyrektor generalny „Naresta”.

Stadion powstaje przy ul. Ozo 27, w ramach kompleksu o powierzchni 228 tys. mkw. na terenie 22 hektarów. Obiekt będzie spełniał wymogi kategorii IV UEFA, a cały kompleks ma uzyskać klasę efektywności energetycznej A++. Otwarcie zaplanowano na czwarty kwartał 2027 roku.

Na stadionie poza wydarzeniami mają też być pomieszczenia i sale do innej działalności.