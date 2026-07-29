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Polsko-litewskie spotkanie straży granicznej

Przedstawiciele polskiej i litewskiej straży granicznej spotkali się we czwartek 23 lipca, by znaleźć sposób na skrócenie kolejek na granicy między obydwoma krajami. Problemem, który trzeba rozwiązać, jest pogodzenie sprawniejszej odprawy z kontrolą migracji wtórnej.

Autor: Apolinary Klonowski
Samochód Straży Granicznej.
Fot. Andrius Ufartas, ELTA

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„Litwa oczekuje, że kontrole będą bardziej ukierunkowane na potencjalne zagrożenia, zamiast obejmować praktycznie wszystkich podróżnych” — powiedział minister w rozmowie z rozgłośnią Žinių radijas.

„Można dokładniej kontrolować ciężarówki i samochody dostawcze, natomiast (…) indywidualnie odprawy mogłyby przebiegać szybciej” — zaznaczył minister.

Swoje stanowisko Katelynas przedstawił polskim partnerom już podczas ubiegłotygodniowego nieformalnego posiedzenia ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE w Dublinie.

Polska przywróciła tymczasowe kontrole na granicach z Litwą i Niemcami w lipcu 2025 roku i ostatnio przedłużyła ich obowiązywanie do 1 października. Warszawa uzasadnia tę decyzję koniecznością ograniczenia migracji wtórnej — chodzi o migrantów, którzy po przekroczeniu granicy białorusko-łotewskiej trafiają do Polski przez Litwę, a następnie próbują przedostać się do Europy Zachodniej.

Skala problemu rośnie. Z danych litewskiej straży granicznej wynika, że w pierwszym półroczu liczba migrantów przemieszczających się z Łotwy wzrosła z ponad 300 rok wcześniej do ponad 1,2 tys. Na granicy białorusko-łotewskiej zatrzymano, zawrócono lub zniechęcono do jej przekroczenia ponad 8 tys. osób — kilkukrotnie więcej niż na granicy Białorusi z Litwą.

Litwa wysyła na Łotwę wsparcie w postaci funkcjonariuszy straży granicznej, choć nie zamierza delegować oczekiwanych przez Rygę 100 funkcjonariuszy. Katelynas nie wykluczył, że Litwa mogłaby w przyszłości rozważyć wprowadzenie tymczasowych kontroli również na własnej granicy z Łotwą.

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Afisze

ŹródłaOpr. A.K. na podst. PAP, inf. wł.

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