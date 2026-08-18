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Policja chce osądzenia „podwójnych” przestępców

Prokuratorzy okręgu w Kownie przekazali do sądu sprawę, w której trzy osoby są oskarżone o nielegalne nabywanie, przechowywanie, przewożenie i rozprowadzanie substancji odurzających i psychotropowych, a jedna z nich — o posiadanie materiałów pornograficznych przedstawiających nieletnich.

Autor: Apolinary Klonowski
Siedzący chłopak trzyma się za głowę.
Fot. Freepik.com

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Jak poinformowała w poniedziałek 17 sierpnia prokuratura, w maju 2024 roku podejrzani R.D. i T.J., działając razem i mając na celu dystrybucję substancji odurzających, nabyli i przechowywali dużą ilość żywicy konopnej. R.D. miał zamieścić ogłoszenie o sprzedaży narkotyków w aplikacji do komunikacji online i sprzedał je osobie, która działała na podstawie zezwolenia sędziego śledczego na przeprowadzenie symulacji przestępstwa.

Ustalono, że tego samego dnia R.D. i T.J. przywieźli substancję narkotyczną w umówione miejsce w Kownie. T.J. ukrył ją przy jednym z budynków, a R.D. przekazał informację o miejscu ukrycia substancji narkotycznej.

Z danych śledztwa wynika, że w październiku 2024 r., wykonując polecenia R.D., inny podejrzany, L.Š., osiem razy ukrywał substancje psychotropowe w różnych miejscach w Kownie.

W tym samym miesiącu, podczas przeszukania mieszkania L.Š. i samochodu, z którego korzystał, znaleziono i zabezpieczono ponad 78 g krystalicznej substancji, w której stwierdzono zawartość substancji psychotropowej 3-CMC wynoszącą od 75 do 84,3 proc. Znaleziono też inne substancje.

Poza tym R.D. jest oskarżony o to, że w grudniu 2020 r. zdobył i przechowywał na swoim telefonie komórkowym dwa filmy o treści pornograficznej, w których występują osoby nieletnie.

Za te przestępstwa grozi najsurowsza kara przewidziana w prawie — pozbawienie wolności do 10 lat. Sprawa karna została przekazana do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Kownie.

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Afisze

ŹródłaOpr. A.K. na podst. BNS

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