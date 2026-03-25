    Skazano dilerów. Zamawiali z USA przez Telegrama

    Kilogram konopi, żelki z halucynogenem i e-papierosy z olejem THC — wszystko zamówione przez komunikator Telegram i opłacone kryptowalutą. Dwóch młodych mężczyzn trafi za kraty za przemyt z USA.

    Autor: Apolinary Klonowski
    Mężczyzna pali e-papierosa.
    Fot. Marian Paluszkiewicz

    Czytaj również...

    Sąd Okręgowy w Poniewieżu przekazał 19 marca, że skazał 25-letniego M. Š. i 22-letniego G. S. na kary pozbawienia wolności za przemyt znacznej ilości substancji odurzających i psychotropowych ze Stanów Zjednoczonych. Wiosną 2024 r. oskarżeni zamówili przez Telegram od dostawców w USA ok. kilogram konopi indyjskich oraz produkty zawierające THC i psylocynę. Przesyłki zamaskowano jako zabawki dla dzieci.

    W paczkach funkcjonariusze znaleźli prawie kilogram konopi z THC, trzy e-papierosy z olejem konopnym, żelki z psylocyną i czystym THC oraz mieszankę białej substancji krystalicznej. Obrona próbowała dowieść, że czyn stanowił jedynie usiłowanie, bo przesyłki zatrzymały służby celne i zastąpiły je paczkami imitującymi. Sąd odrzucił ten argument.

    „Oskarżeni nabyli substancje narkotyczne, kupując je przez internet i płacąc kryptowalutą. Już od tego momentu stali się właścicielami tych substancji. Fakt, że organy ścigania kontrolowały dostawę przesyłek, nie zmienia faktu, że przestępstwo zostało popełnione już w momencie przekroczenia granicy państwowej przez substancje” — stwierdził sędzia Valdas Petras Meidus. M. Š. przechowywał ponadto w mieszkaniu 198 tabletek MDMA i cudze dokumenty tożsamości. G. S. kontynuował działalność przestępczą w trakcie toczącej się równolegle sprawy. Sąd wymierzył M. Š. dwa i pół roku, a G. S. trzy lata i cztery miesiące pozbawienia wolności. Kary są łagodniejsze od ustawowego minimum — sąd uwzględnił fakt, że narkotyki nie trafiły na rynek. Obu skazanym orzeczono areszt w sali sądowej. Wyrok można zaskarżyć do Sądu Apelacyjnego w ciągu 20 dni.

    Czytaj także: Narkotyki. Szybko wciągają — z trudem puszczają

    ŹródłaOpr. A.K. na podst. BNS

    Awanturowała się na Lipówce, będzie sądzona

    Prokuratura Okręgowa w Wilnie poinformowała 19 marca, że przekazała do sądu sprawę karną, w której 46-letniej obywatelce Belgii i Jamajki postawiono zarzuty naruszenia porządku publicznego oraz podżegania przeciwko grupie osób ze względu na ich płeć, rasę i kolor skóry — poinformowała w czwartek Prokuratura Generalna.
    „Nie wyrzucaj, posadzimy w tym pomidorki”. Kiedy wykorzystać ponownie, kiedy nie?

    Kiedyś nazywało się to przezornością, dziś — troską o ekologię. Niezależnie od nazewnictwa, korzysta na tym środowisko, ostatecznie też człowiek. Ekspertka rzuca garść zaleceń, o czym warto pamiętać.
    Kopciowo znów na świeczniku

    Wiceminister obrony Polski oświadczył, że poligon nie zostanie rozszerzony w stronę Polski. Litewska opozycja mówi o porażce litewskiej dyplomacji, a minister Kaunas twierdzi, że „plan jest taki, jak był”.

