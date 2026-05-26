Maciej Żak: „Zapiski śmiertelnika” to film dla inteligentnego widza

Dom Kultury Polskiej w Wilnie 28 maja br. zaprasza na kolejny pokaz filmowy w ramach Spotkań z Kinem Polskim. Tym razem wileńscy widzowie mają okazję obejrzeć film w reżyserii Macieja Żaka pt. „Zapiski śmiertelnika” — mocną historię dla ludzi poszukujących czegoś więcej niż tylko rozrywki. Jest to unikalna możliwość zobaczenia filmu, który premierę w kinach w Polsce miał zaledwie kilka miesięcy temu.

Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
„Zapiski śmiertelnika” to pełna inteligentnego czarnego humoru opowieść o samotności i przemijaniu | Fot. stopklatka

Dodatkowym walorem tej produkcji filmowej jest świetna obsada. Zagrali między innymi: Magdalena Boczarska, Magdalena Popławska, Marian Dziędziel i Agata Turkot.

Zdjęcia powstawały w ładnych plenerach m.in. w Pucku, na Helu, w Jastarni i Władysławowie, co nadaje filmowi pewną melancholijność. Nie jest to historia lekka i przyjemna, a raczej wyjątkowe refleksyjne doświadczenie filmowe, które zostaje w pamięci na długo po seansie.

Po pokazie odbędzie się spotkanie z Maciejem Żakiem — reżyserem i scenarzystą filmu. Maciej Żak to absolwent reżyserii telewizyjno-filmowej na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Oprócz filmów i seriali fabularnych zrealizował kilka filmów dokumentalnych, jak również widowisk muzycznych i programów telewizyjnych, teledysków oraz spotów reklamowych.

Jego reżyserski debiut fabularny „Ławeczka” otrzymał nagrodę publiczności na festiwalu w Kazimierzu w 2004 r. W 2008 r. kolejny film „Rozmowy nocą” otrzymał nagrodę Stowarzyszenia „Kina Polskie”. W 2017 r. film „Konwój” zdobył Grand Prix na Zielonogórskim Festiwalu Filmu i Teatru.

Spotkanie z reżyserem poprowadzi filmoznawca Łukasz Skórko, który zachęcając do obejrzenia filmu mówi:

„»Zapiski śmiertelnika« to pełna inteligentnego czarnego humoru opowieść o samotności i przemijaniu. Kiedy pięćdziesięcioletni F.P. podejmuje się pisania pożegnalnego listu w swoim ulubionym nadmorskim pensjonacie, wydaje mu się, że to koniec jego drogi i nic już nie jest w stanie go powstrzymać. Szybko jednak okazuje się, że w takich momentach przeszłość potrafi się zmaterializować, a koniec nie ma jednej jasnej definicji. Choć to obraz podejmujący trudny, niewygodny temat poczucia bezsensowności ludzkiej egzystencji, nie brakuje w nim lekkości i komediowego dystansu. Każdy powinien się z tym filmem skonfrontować osobiście i zinterpretować go przez pryzmat własnych doświadczeń i emocji”.

Reżyser i scenarzysta Maciej Żak zapytany o „Zapiski śmiertelnika” stwierdził:

„To jest film, który każdy, z powodu różnorodnych indywidualnych doświadczeń, odbierze w inny sposób. Wywołuje refleksje. Dla mnie jako dla reżysera ważna była forma realizacji, gdzie realizm magiczny łączy się z poczuciem humoru. Dawało to szansę opowiedzenia z pewnym dystansem, że nawet w tragicznych sytuacjach zdarzają się momenty śmieszne. Ja ten film nazwałem »komedią poważną«, czyli o poważnych rzeczach w lżejszej formie. Jeżeli ktoś lubi filmy zmuszające do myślenia, niedające odpowiedzi, to film jest dla niego. To film dla inteligentnego widza, nie blockbuster, gdzie od początku jest jasne, czym się skończy. Nie spełni oczekiwań, jeśli ktoś chce lekkości. Wymaga skupienia, wrażliwości i do końca nie jest wiadomo, jakie będzie zakończenie. To film uniwersalny. Ta historia może się wydarzyć każdemu i wszędzie, nie tylko w Polsce. Cieszę się, że udało się zebrać dobry zespół aktorów, którzy po przeczytaniu scenariusza chcieli zagrać w tej nieoczywistej historii, gdzie tytułowym śmiertelnikiem jest każdy z nas, człowiek żyjący, który ma świadomość, że nie jesteśmy nieśmiertelni. Śmiertelnik to my”.

Maciej Żak dodał również zaproszenie dla widzów z Wilna: „Serdecznie Państwa zapraszam na tę »nieoczywistą komedię poważną«. Mam nadzieję, że spotkamy się po seansie i będziemy mieli ciekawą rozmowę o filmie”.

Pokaz filmu odbędzie się 28 maja o godz. 18:30. Bilety do nabycia na www.kakava.lt

Przedsięwzięcie dofinansowane przez Samorząd Miasta Wilna. Partner wydarzenia: Fundacja Kontrplan

Seweryna Kardis, koordynator projektów kulturalnych DKP w Wilnie

