Wyjazd integracyjno-poznawczy polskich techników i inżynierów do Starych Trok

W sobotę 16 maja polscy inżynierowie i technicy w Litwie zorganizowali wyjazd do Starych Trok. Wyjazd integracyjno-piknikowy był okazją poznania się w nowych okolicznościach, gdyż stowarzyszenie inżynierów ma od marca nowego prezesa.

Autor: KW
Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie.
Zdjęcie pamiątkowe na zakończenie spotkania | Fot. Apolinary Klonowski

Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie, które w niepodległej Republice Litewskiej liczy już 30 lat, a odwołuje się do tradycji nawet międzywojennych, skorzystało z uroków Starych Trok — miejsca urodzenia Witolda Wielkiego.

Polscy inżynierowie i technicy wybrali się do Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie i św. Benedykta w Starych Trokach w łączonym celu: z jednej strony zobaczyć się i spędzić razem czas w mniej roboczych okolicznościach, ale też zapoznać się bliżej z historią regionu.

Co ważne, część integracyjną poprzedziła prelekcja na temat historii regionu. Poprowadził ją pan Stanislovas Augėnas. Sporo uwagi poświęcił wyjaśnieniu roli książąt litewskich w rozwoju regionu, wyjaśnił historię Tatarów i Karaimów w regionie.

Gościnne siostry zakonne opowiedziały o swoim zgromadzeniu, użyczyły także terenu klasztoru dla spokojnego przygotowania grilla i rozmów członków stowarzyszenia. Nowo wybrany prezes stowarzyszenia Zenon Kuzborski podziękował zebranym, że zechcieli poświęcić wolną sobotę na spotkanie. Na zakończenie wykonano zdjęcie pamiątkowe i wymieniono się kontaktami.

