Od 15 maja do 30 sierpnia drugi wagon pociągu LTG Link kursującego na trasie Wilno-Mockawa-Wilno zamieni się w prawdziwą, letnią atrakcję. Różowy wagon zaprasza pasażerów do odkrywania litewskich smaków i tradycji.

Ta oryginalna inicjatywa jest wspólnym projektem LTG Link i Agencji Turystyki i Rozwoju Biznesu „Go Vilnius”, dzięki której litewskie koleje przyczyniają się do coraz większej popularności Festiwalu Chłodnika w Wilnie. Organizatorzy akcji gwarantują wszystkim poszukującym oryginalnych wrażeń niezapomnianą podróż różowym wagonem. Jeśli jednak kolor różowy wydaje się komuś zbyt jaskrawy, może skorzystać również z wagonów nr 1 lub 3 na tej trasie.

W ub. roku różowy wagon kursował na trasie Wilno-Ryga.

Festiwal chłodnika

W tym sezonie turystycznym Wilno oferuje mnóstwo atrakcji. Jednym z najciekawszych wydarzeń będzie Vilnius Pink Soup Fest (Festiwal Różowej Zupy) w dniach 29-31 maja. Wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem — w ub. roku przyciągnęło ponad 93 tys. uczestników z kraju i z zagranicy.

— Turyści często planują zwiedzanie Wilna w kontekście odbywających się w mieście wydarzeń. Wielką popularnością cieszy się festiwal chłodnika — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Joanna Mikulska, starsza kierowniczka projektów ds. turystyki w Agencji Turystyki i Rozwoju Biznesu „Go Vilnius”.

Informuje też, że podczas festiwalu noclegi w stołecznych hotelach mogą być droższe.

— W porównaniu z początkiem maja ubiegłego roku ceny noclegów w hotelach, posiłków w restauracjach i kawiarniach w Wilnie nieco wzrosły. W tym roku wprowadzono zmiany w stawkach VAT na usługi noclegowe i gastronomiczne, co spowodowało umiarkowany wzrost cen. Podczas dużych wydarzeń, takich jak Vilnius Pink Soup Fest liczba gości w hotelach wzrasta, więc noclegi w tym terminie mogą być droższe. Na Litwie od 1 stycznia br. stawka VAT na usługi zakwaterowania wzrosła z 9 do 12 proc., a na usługi żywieniowe z 12 do 21 proc. — wyjaśnia specjalistka.

Wilno jako atrakcyjny kierunek gastronomiczny

Rozmówczyni zauważa, że Wilno sukcesywnie wzmacnia swój wizerunek jako atrakcyjnego kierunku gastronomicznego.

— Oprócz gastronomicznych festiwali turystów do odwiedzin miasta motywują restauracje w przewodniku Michelin. Zachęcamy również do poznania stolicy poprzez inicjatywy doświadczeniowe — audiowizualną opowieść „Podróż smaków po Wilnie” prezentowaną w Wileńskim Centrum Informacji Turystycznej. Jest to niezwykle popularna rozrywka, która przybliża historię gastronomiczną miasta i lokalne smaki — zachęca Joanna Mikulska.

Chłodnik na obiad

29 maja o godz. 12:00 Wilno zaprasza na chłodnikową przerwę obiadową (ang. pink break), ogłaszając tym samym rozpoczęcie Festiwalu Chłodnika. Organizator wydarzenia, agencja Go Vilnius, spodziewa się, że akcja stanie się największą tego typu przerwą obiadową nie tylko na Litwie, ale także poza jej granicami.

Firmy, instytucje oraz lokalne społeczności są zachęcane do zorganizowania w samo południe własnej przerwy obiadowej z chłodnikiem: w biurach, na podwórkach, dachach lub w dowolnych innych miejscach.

Mieszkańcy Wilna oraz goście miasta będą mogli dołączyć do wspólnego, różowego obiadu organizowanego w różnych punktach stolicy. Z tej okazji zostaną przygotowane specjalne przestrzenie, w których będzie można spróbować chłodnika litewskiego. Pojawią się one m.in. na dziedzińcu dawnego więzienia na Łukiszkach, na Rynku pod Halą oraz na peronie dworca kolejowego w Wilnie.

Podczas Wileńskiego Festiwalu Różowej Zupy Rynek pod Halą zamieni się w targ chłodnika, a dworzec kolejowy w symboliczną stację chłodnikową.