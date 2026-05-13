— Loty do polskiego miasta portowego będą realizowane przez cały rok — cztery razy w tygodniu w sezonie letnim i trzy razy w tygodniu w sezonie zimowym. Gdańsk stał się trzecim polskim kierunkiem podróży z lotniska w Wilnie. Oprócz lotów nad Bałtyk przez cały rok realizowane są połączenia do Warszawy i Krakowa — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Martynas Jaugelavičius, rzecznik Litewskich Portów Lotniczych (LTOU).

Gdańsk to jedno z najbardziej malowniczych miast Polski, słynące z bogatej historii, barwnej architektury i pięknych plaż. Turyści mogą tu spacerować po zabytkowym Starym Mieście, podziwiać okazałą Bazylikę Mariacką, zwiedzić Europejskie Centrum Solidarności lub wypocząć w nadmorskich kurortach Sopocie i Gdyni.

„Nowy kierunek do Gdańska jeszcze bardziej wzmacnia połączenie między Litwą a Polską i zapewnia mieszkańcom wygodniejsze możliwości podróżowania zarówno w celach biznesowych, jak i na krótkich wyjazdach nad Morze Bałtyckie. Systematycznie rozbudowujemy siatkę połączeń, aby przynosiła oczywiste korzyści zarówno pasażerom, jak i gospodarce kraju” — powiedział wiceminister transportu i komunikacji Roderikas Žiobakas.

Tanie i komfortowe rozwiązania dla podróżnych

„Cieszymy się, że udało się uruchomić nowy kierunek Wilno-Gdańsk, rozszerzając tym samym naszą siatkę połączeń w regionie. Ta nowa trasa po raz kolejny potwierdza nasze zobowiązania na Litwie oraz dążenie do oferowania pasażerom najniższych cen i najwygodniejszych rozwiązań podróżniczych. Gdańsk, z bogatą historią i nadmorskim urokiem, to doskonałe miejsce zarówno na weekendowy wypad, jak i krótki urlop” — mówi Salvatore Gabriele Imperiale, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.

Simonas Bartkus, dyrektor generalny Litewskich Portów Lotniczych zaznaczył, że połączenie Wilno-Gdańsk jest ważne dla litewskiego sektora turystyki przyjazdowej.

„Dziękujemy naszym wieloletnim partnerom lotniczym, firmie Wizz Air, za nowy kierunek ważny dla litewskiego sektora turystyki przyjazdowej. Nie mam wątpliwości, że niezwykle dogodny rozkład lotów i krótki czas lotu zachęcą mieszkańców Litwy do odwiedzenia polskiego wybrzeża, a gości z Polski do odkrycia Wilna” — stwierdził Bartkus.

Wizz Air to czołowa węgierska tania linia lotnicza, założona w 2003 r., obsługująca ponad 100 tras w Europie i poza nią oraz należąca do najszybciej rozwijających się przewoźników w regionie. W 2025 r. z usług firmy skorzystało 68,8 mln pasażerów. Przewoźnik dysponuje nowoczesną flotą samolotów Airbus i koncentruje się na oferowaniu przystępnych cenowo podróży. W tym roku rozwija swoje bazy operacyjne m.in. we Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Około połowa mieszkańców kraju planuje w tym roku co najmniej jedną podróż lotniczą

Samolotem taniej niż autokarem

Loty z Wilna do Gdańska zostały wznowione po kilku latach przerwy.

— Połączenia lotnicze na tym kierunku zostały wstrzymane w 2019 r. z powodu pandemii koronawirusa. Wizz Air oraz Air Baltic realizują loty na trasie Wilno-Kraków i Kraków-Wilno, natomiast z lotniska w Wilnie do Warszawy latają linie LOT — informuje Martynas Jaugelavičius.

Lot na tej trasie trwa około godziny. Na najbliższy weekend (16 maja) z tygodniowym wyprzedzeniem bilety z Wilna do Gdańska i z powrotem można było kupić za 54 euro. To taniej niż bilet na autokar, podróż którym trwa około 9 godzin.

Nowy rekord krajowych portów lotniczych

W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku krajowe lotniska osiągnęły nowy rekord, obsługując nieco ponad półtora miliona pasażerów, czyli średnio o jedną dziesiątą więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Ruch pasażerski na lotniskach intensywnie rósł w kwietniu, przekraczając 652 tys. pasażerów i osiągając kolejny rekord wszech czasów (w marcu przez lotniska przewinęło się 542,2 tys. pasażerów).

Pierwszy miesiąc letniego sezonu lotniczego był aktywny na wszystkich trzech lotniskach Litwy — w Wilnie, Kownie i Połądze. W kwietniu w tych portach lotniczych zrealizowano prawie 5 300 lotów — o 3,2 proc. więcej niż w tym samym miesiącu 2025 r.

„Letni sezon lotniczy, który rozpoczął się w kwietniu, przyniósł w tym miesiącu kolejny rekordowy wynik dla litewskich lotnisk. W obliczu wyzwań geopolitycznych, niepewnych tras i strajków, przepływ pasażerów, który wzrósł o jedną dziesiątą, świadczy o odporności naszego rynku i niesłabnącej chęci podróżowania. Spodziewamy się, że nowe i powracające kierunki podróży oraz częstsze loty wraz z ociepleniem klimatu jeszcze bardziej zachęcą ludzi do podróżowania samolotem i zwiedzania świata” — mówi Simonas Bartkus, dyrektor generalny LTOU.

W kwietniu wzrosła także ilość ładunków przewiezionych w sieci LTOU — przewieziono ich prawie 1 800 ton, czyli o 4,9 proc. więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku.

Niedawno przeprowadzone badanie wykazało, że około połowa (49 proc.) mieszkańców kraju planuje w tym roku co najmniej jedną podróż lotniczą. Najwięcej planów podróży lotniczych dotyczy lotów do Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Grecji i Turcji.