O Jubilatce

Wanda Mazolewska pochodzi ze wsi Gelwieniszki w rejonie solecznickim. O sobie opowiada tak: „W rodzinie było troje dzieci, ja, siostra Marysia i brat Józef. Mama Zofija Versockaitė (Litwinka), ojciec Bolesław Krawczun (Polak). Rodzice mieli 10 ha ziemi, dwa konie, trzy krowy, świnie, kury i gęsi. Były to trudne czasy powojenne. W 1952 r. zaczęto organizować kołchozy. Do kołchozu zabrali konie, dwie krowy (jedną pozostawili), stodołę, uprząż, wozy, pługi. Zabrali las i łąkę. Zostawili 60 arów ziem. Rodzice pracowali w kołchozie. My — dzieci, pasłyśmy krowę, zbierałyśmy trawę świniom, karmiłyśmy kury i gęsi”.

Szkołę początkową Wanda ukończyła we wsi Gielwieniszki, potem uczyła się w Dajnowie i Ejszyszkach odległych od domu 12 km. Do szkoły jeździła rowerem, zimą zaś 6 km pieszo i 6 km autobusem. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpiła do Szkoły Handlowej w Ejszyszkach, gdzie nauka trwała jeden rok.

Po wyjściu za mąż w 1965 r. zamieszkała z mężem Władysławem w Wilnie, gdzie on miał mieszkanie.

Pracowała w sklepie warzywno-owocowym, potem z nasionami, jak również w sklepie spożywczym. Pięć lat pracowała na „Sparcie”.

Liczna rodzina

„Urodziłam syna Andrzeja i córkę Annę. Dzisiaj rodzina Liczy 18 osób, wśród nich są Polacy, Litwini, jeden Ukrainiec i jeden Serb. Syn Andrzej jest stolarzem, a synowa Rasa — księgową. Jest bardzo miła, opiekuńcza, w potrzebie zawsze mogę na nią liczyć. Ich dzieci to Ieva i Ryszard. Uczyli się w litewskiej szkole, ale w domu rozmawiają po polsku. Ryszard zdobył zawód stolarza i informatyka. Ieva zaś oprócz uniwersytetu ukończyła Szkołę Muzyczną im. B. Dvarionasa.

Córka Anna z mężem Aleksandrem Żukiem pracują w Solecznikach w Gimnazjum im. J. Śniadeckiego. Mają trzy córki – Alinę, Aleksandrę i Agatę. Wszystkie dzieci, jak też ich rodzice, są muzycznie uzdolnione. Dziewczęta ładnie śpiewają, każda z nich gra na kilku instrumentach muzycznych. Ich mama, Anna, niedawno świętowała 60. rocznicę urodzin.

Córka Anny Alina ukończyła filologię serbską oraz szkołę muzyczną. Wyszła za mąż za Serba. Mają troje dzieci, mieszkają w Niemczech. Ich dzieci również się uczą w szkołach muzycznych.

Córka Anny, Aleksandra, mieszka w Pogirach, gdzie pracuje jako dyrektor szkoły muzycznej. Tańczy w zespołach od 16 lat. Kierowała zespołem „Ale Babki”, obecnie należy do zespołu „Jawor”. Wychowuje trzech synów, ojcem których jest Litwin, Mindaugas Butkus, dlatego dzieci się uczą w litewskiej szkole. Córka Anny Agata jest magistrem filologii estońskiej, pracuje w logistyce, gra na skrzypcach” – opowiada Wanda Mazolewska.

Podczas uroczystości nie zabrakło też rodziny i przyjaciół Jubilatki | Fot. archiwum PUTW w Wilnie

Nauka w dowolnym wieku

„Jestem słuchaczką PUTW już 16 lat i muszę stwierdzić, że niezależnie od wieku można ciągle się uczyć, rozwijać, dążyć do doskonałości.

Słuchacze PUTW mają dużo energii, są optymistycznie nastawieni do świata. Mamy przed sobą dużo rzeczy do zrobienia, trzeba przekazać młodym swoje doświadczenia, prawdziwą historię, zaszczepić miłość do Polskiej tożsamości” – mówi Jubilatka.

Słuchacze PUTW często uczestniczą w pralekcjach o zdrowiu, ekonomii czy polityce międzynarodowej, które organizuje rektor uczelni pan Ryszard Kuźmo. Corocznie biorą udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja, w Paradzie Polskości organizowanej przez ZPL.

„Sprzątamy groby na Rossie. Wszystkie imprezy zostają upamiętnione w kronice, którą od lat prowadzi p. Helena Paszuk. Należę do Zarządu uczelni, jestem kwestorem. Przy uczelni działa kabarecik »Seniorytki«, w którym biorę udział. Śpiewamy różne piosenki z dawnych lat, i opowiadamy dowcipy. A trzeba zaznaczyć, że panie uczestniczące w zespole, stworzone są do śpiewu, tańca i różańca. Jestem szczęśliwą mamą, babcią i prababcią oraz słuchaczką PUTW, co zawdzięczam założycielowi tego uniwersytetu panu Ryszardowi Kuźmie. Dzięki temu poznaję świat, kształcę się, żyję, a nie tylko istnieję” – mówi Wanda Mazolewska.

Jubileuszowa uroczystość

Z okazji Jubileuszu 80-lecia p. Wandy odbyła się uroczystość, na której nie zabrakło rodziny, jak też przyjaciół z PUTW, którzy specjalnie ułożonymi wierszami i piosenkami pozdrawiali Jubilatkę, a rektor uczelni pan Ryszard Kuźmo ułożył wiersz, poświęcony Wandzie:

„Nasza Mazolewska Wanda

To prawdziwa diamentowa weranda,

W której pracuje i działa złota komanda.

Nasza Mazolewska Wanda to kwestor wyśmienity,

A jak przyjaciel i działacz w dobre pomysły obfity.

Ona w porę zbiera członkowskie wznosy.

U niej uporządkowane są papiery i sprawy

Jak lśniące złote kłosy.

Wanda nic nie zapomina

Bo ona to atomowa machina.

Ona ma już 80 lat,

Ale z niej jest piękny róży złoty kwiat.

Życzę Wandzie jak najwięcej zdrowia i radości,

A co najważniejsze to jej niewyczerpanej kreatywności.

Niech Bóg ma Wandę w swej Boskiej opiece

I niech daje Wandzie zawsze siły chodzić na dobre wiece.

Trzymaj się nasza Wandzunia

Bo jesteś ty nasza złota perłunia.

Trzymasz mocno naszego PUTW sztamę.

I dajesz tym właśnie dla naszej uczelni dobrą reklamę.

Niech Pan Bóg tobie zawsze sprzyja

A ma Cię w swej opiece Boska Maryja”.

Zięć Aleksander Żuk zaśpiewał piosenkę po ukraińsku, zaś Zespół „Jawor”, w którym bierze udział wnuczka Jubilatki, zadziwił wszystkich zebranych cygańskimi tańcami i piosenkami.

W imieniu wszystkich słuchaczy PUTW życzymy Jubilatce zdrowia. Niech przy Tobie Wando będą bliscy, niech nie braknie nigdy sił, by wciąż cieszyć się życiem, jak zawsze żyłaś. Niech każda chwila niesie radość i spokój. A my dziękujemy, że jesteś z nami, tak wspaniała wciąż.

Monika Pażusińska,

członek zarządu PUTW w Wilnie