Strona głównaWiadomości

Ruszył nabór na program stypendialny 2026

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych na nabór podstawowy (pierwszy etap) w ramach zadania publicznego pn. „Program stypendialny PLus – Aktywny Student”. O stypendium mogą ubiegać się studenci polskiego pochodzenia podejmujący naukę w następujących krajach: Czechy, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Estonia, Kazachstan, Węgry, Armenia, Gruzja oraz inne, między innymi: Rumunia, Bułgaria, Serbia, Bośnia i Chorwacja.

Autor: KW
Afisz: „Ruszył nabór na program stypendialny 2026”.
Graf. organizatorzy

Czytaj również...

Nabór wniosków w tym etapie będzie trwał od 19 maja 2026 r. do 30 sierpnia 2026 r. Po weryfikacji wniosków przez Komisję Stypendialną możliwe będzie uruchomienie naboru uzupełniającego w przypadku zarejestrowania niewystarczającej ilości wniosków w naborze podstawowym. Jednocześnie zaznaczamy, że niedopuszczalne jest ponowne rejestrowanie się studenta w naborze uzupełniającym, który już zarejestrował swój wniosek w naborze podstawowym.

Studenci o stypendium aplikują za pośrednictwem Systemu Rejestracji Wniosków Stypendialnych (SRWS), wypełniając elektroniczny formularz wniosku stypendialnego oraz załączając dokumenty wymienione w Regulaminie Stypendialnym § II, pkt. 3.

Studentów, którzy prowadzą aktywną działalność społeczną zachęcamy do dołączenia do wniosku stypendialnego opisu swoich działań ze wskazaniem ich wymiaru (liczba godzin), tj. raportu polonijnego (załącznik nr 6 we wniosku) poświadczonego przez przedstawiciela organizacji. Wzór raportu należy pobrać z poniższego linku i po wypełnieniu przez organizację polonijną dołączyć do wniosku stypendialnego. Wnioski stypendialne posiadające raport polonijny będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Link do Systemu Rejestracji Wniosków Stypendialnych

System SRWS znajduje się na stronie internetowej Fundacji w zakładce „WNIOSEK DLA STUDENTÓW”.

Zaznaczamy, iż rejestracja dokumentacji stypendialnej w systemie SRWS jest to jedyna możliwa forma złożenia aplikacji o stypendium. W przypadku problemów ze skorzystaniem z systemu SRWS prosimy o kontakt z p. Anną Plichtą:
e-mail: stypendia@pol.org.pl
telefon: +48 509 835 324

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi RODO, wszyscy studenci aplikujący o stypendium, o decyzji Komisji Stypendialnej zostaną poinformowani przez Fundację za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane w systemie SRWS adresy mailowe.

Regulamin Stypendialny 2026

Regulamin-Stypendialny-2026-wersja-poprawiona-27Pobierz

Szczegóły dotyczące dalszej realizacji programu stypendialnego będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach opieki nad Polonią i Polakami za Granicą 2026

Czytaj także: Trwa nabór wniosków stypendialnych w ramach naboru podstawowego (pierwszy etap) programu „Program stypendialny PLus – Aktywny Student”

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego

Afisze

Więcej od autora

Newsy

Noc Świętojańska 2026 w Jaszunach– magiczna, pełna czarów! [GALERIA AFISZY]

Zapraszamy do wspólnego świętowania!. Wicie wianków, palenie świętojańskiego ogniska, koncert, dyskoteka.https://kurierwilenski.lt/2023/06/23/noc-swietojanska-jako-ochrzczenie-poganskiego-swieta/Na scenie wystąpią:Zespół Pieśni i Tańca ZNAD MERECZANKIZespół Pieśni i Tańca GROMADAZespół Pieśni i Tańca SOLCZANIE (grupa taneczna)Zespół ART...
Kultura

XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej „O Złotą Wstęgę Solczy”

Wystąpi 19 chórów z Litwy i Polski, walcząc o nagrodę główną „Złotą Wstęgę Solczy”.Przewidziane są nagrody specjalne: za najlepiej wykonany utwór sakralny, za najlepiej wykonany utwór litewskiego kompozytora lub...
Szkolnictwo

Taką politykę dot. telefonów ma „Kalinowski” w Niemieżu. Dyrektor wyjaśnia swoje łagodne podejście

W wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” nr 19 (53) z 16–22 maja 2026 r. ukazał się wywiad ze Zbigniewem Maciejewskim, dyrektorem polsko-litewskiego Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Dyrektor w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” opisuje szkolny model na telefony i przyznaje, że nawet on nie rozwiązuje problemu. Jest jednak sceptykiem zakazu telefonów, porównuje to z alkoholem.

RedKomy