Ruszył nabór na program stypendialny 2026

Nabór wniosków w tym etapie będzie trwał od 19 maja 2026 r. do 30 sierpnia 2026 r. Po weryfikacji wniosków przez Komisję Stypendialną możliwe będzie uruchomienie naboru uzupełniającego w przypadku zarejestrowania niewystarczającej ilości wniosków w naborze podstawowym. Jednocześnie zaznaczamy, że niedopuszczalne jest ponowne rejestrowanie się studenta w naborze uzupełniającym, który już zarejestrował swój wniosek w naborze podstawowym.

Studenci o stypendium aplikują za pośrednictwem Systemu Rejestracji Wniosków Stypendialnych (SRWS), wypełniając elektroniczny formularz wniosku stypendialnego oraz załączając dokumenty wymienione w Regulaminie Stypendialnym § II, pkt. 3.

Studentów, którzy prowadzą aktywną działalność społeczną zachęcamy do dołączenia do wniosku stypendialnego opisu swoich działań ze wskazaniem ich wymiaru (liczba godzin), tj. raportu polonijnego (załącznik nr 6 we wniosku) poświadczonego przez przedstawiciela organizacji. Wzór raportu należy pobrać z poniższego linku i po wypełnieniu przez organizację polonijną dołączyć do wniosku stypendialnego. Wnioski stypendialne posiadające raport polonijny będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Link do Systemu Rejestracji Wniosków Stypendialnych

System SRWS znajduje się na stronie internetowej Fundacji w zakładce „WNIOSEK DLA STUDENTÓW”.

Zaznaczamy, iż rejestracja dokumentacji stypendialnej w systemie SRWS jest to jedyna możliwa forma złożenia aplikacji o stypendium. W przypadku problemów ze skorzystaniem z systemu SRWS prosimy o kontakt z p. Anną Plichtą:

e-mail: stypendia@pol.org.pl

telefon: +48 509 835 324

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi RODO, wszyscy studenci aplikujący o stypendium, o decyzji Komisji Stypendialnej zostaną poinformowani przez Fundację za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane w systemie SRWS adresy mailowe.

Regulamin Stypendialny 2026

Szczegóły dotyczące dalszej realizacji programu stypendialnego będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach opieki nad Polonią i Polakami za Granicą 2026

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego