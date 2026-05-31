Dron jako metafora współczesności

Dziś dron przestał być niewinny. W Europie Wschodniej jego dźwięk budzi nie tylko ciekawość, ale niepokój. Litwa nie jest wyjątkiem. W ostatnich tygodniach przestrzeń publiczna została zdominowana przez obce drony, które naruszają przestrzeń powietrzną naszego kraju. Te przyloty stały się jedną z przyczyn wizyty przewodniczącej Komisji Europejskiej na Litwie. „Musimy jasno powiedzieć, co to oznacza – to nie są pojedyncze incydenty, to celowa strategia Rosji mająca na celu destabilizację naszych demokratycznych społeczeństw” – oświadczyła w Wilnie Ursula von der Leyen.

Dron jest namacalnym przykładem tego, że współczesne konflikty nie zaczynają się już od czołgów przekraczających granicę. Zaczynają się od sygnałów GPS zakłócanych nad Bałtykiem, od cyberataków, od dezinformacji i właśnie od dronów. Te niewielkie maszyny są dziś oczami wojny. Potrafią obserwować, prowokować, testować reakcję służb. Mogą przenosić kamerę albo ładunek wybuchowy. Nigdy nie wiadomo.

Dlatego każde doniesienie o niezidentyfikowanym obiekcie wywołuje duże emocje. Wśród polityków i zwykłych mieszkańców. Warto jednak odnotować, że dron jest nie tylko symbolem wojny, lecz także postępu. Dzięki niemu rolnik sprawdza pola, ratownik szuka zaginionych, operator filmowy tworzy piękne ujęcia Wilna o zachodzie słońca.

Dron stał się metaforą współczesnych czasów. Mały, niemal niewidoczny, a jednak zdolny zmienić atmosferę całego miasta. Wystarczy krótki dźwięk nad dachami Wilna, by ludzie przypomnieli sobie, że pokój nie jest dany raz na zawsze.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 21 (59) 30/05-05/06/2026