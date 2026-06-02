Wystąpi 19 chórów z Litwy i Polski, walcząc o nagrodę główną „Złotą Wstęgę Solczy”.Przewidziane są nagrody specjalne: za najlepiej wykonany utwór sakralny, za najlepiej wykonany utwór litewskiego kompozytora lub litewskiej pieśni ludowej, za najlepiej wykonany utwór polskiego kompozytora lub polskiej pieśni ludowej.
Organizatorzy zapraszają na przesłuchania, uroczystą mszę świętą, koncert finałowy i koncerty towarzyszące.
Program:
13 czerwca
10:00-15:00 godz. – przesłuchania konkursowe 19 chórów z Litwy i Polski
18:00 godz. – Msza Święta
19:00 godz. – Koncert specjalny „Krzysztof Naklicki – Krótka Msza Dziecięca”
Wykonawcy:
Marta Wróblewska — sopran
Ewa Głażewska — alt
Kacper Buczyński — tenor
Maciej Falkiewicz — baryton
Białostocki Chór Nauczycieli „Magistri Cantates” (Polska) pod dyrekcją Anny Olszewskiej
Chór Szkoły Sztuk Pięknych im. St. Moniuszki w Solecznikach pod dyrekcją Tatjany Ulbin
Kwintet Akordeonowy pod dyrekcją Jeleny Iwanowskiej i Edwina Cilindzia
Ernesta Vauraitė-Stonė — flet
Saulina Nedzinskaitė — flet
Anna Olszewska — dyrygent
19:30 godz. — ogłoszenie wyników.
14 czerwca
11:30 godz. — koncert z udziałem laureatów pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach oraz zdobywcy Grand Prix
12:00 godz. — Msza Święta
Organizatorzy:
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach
Patronat honorowy:
Zdzisław Palewicz mer rejonu solecznickiego
Festiwal jest finansowany przez:
Samorząd Rejonu Solecznickiego
Senat RP
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
Ambasada RP w Wilnie
Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku
Impreza będzie filmowana i fotografowana
