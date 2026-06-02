Strona głównaKultura

XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej „O Złotą Wstęgę Solczy”

W dniach 13 – 14 czerwca 2026 roku w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach odbędzie się XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej „O Złotą Wstęgę Solczy”.

Autor: KW
Afisz XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej „O Złotą Wstęgę Solczy”.
Graf. organizatorzy

Czytaj również...


Wystąpi 19 chórów z Litwy i Polski, walcząc o nagrodę główną „Złotą Wstęgę Solczy”.Przewidziane są nagrody specjalne: za najlepiej wykonany utwór sakralny, za najlepiej wykonany utwór litewskiego kompozytora lub litewskiej pieśni ludowej, za najlepiej wykonany utwór polskiego kompozytora lub polskiej pieśni ludowej.

Organizatorzy zapraszają na przesłuchania, uroczystą mszę świętą, koncert finałowy i koncerty towarzyszące.

Program:

13 czerwca

10:00-15:00 godz. – przesłuchania konkursowe 19 chórów z Litwy i Polski
18:00 godz. – Msza Święta
19:00 godz. – Koncert specjalny „Krzysztof Naklicki – Krótka Msza Dziecięca”

Wykonawcy:

Marta Wróblewska — sopran
Ewa Głażewska — alt
Kacper Buczyński — tenor
Maciej Falkiewicz — baryton

Białostocki Chór Nauczycieli „Magistri Cantates” (Polska) pod dyrekcją Anny Olszewskiej
Chór Szkoły Sztuk Pięknych im. St. Moniuszki w Solecznikach pod dyrekcją Tatjany Ulbin
Kwintet Akordeonowy pod dyrekcją Jeleny Iwanowskiej i Edwina Cilindzia

Ernesta Vauraitė-Stonė — flet
Saulina Nedzinskaitė — flet
Anna Olszewska — dyrygent

19:30 godz. — ogłoszenie wyników.

14 czerwca

11:30 godz. — koncert z udziałem laureatów pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach oraz zdobywcy Grand Prix
12:00 godz. — Msza Święta

Organizatorzy:

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach

Patronat honorowy:

Zdzisław Palewicz mer rejonu solecznickiego

Festiwal jest finansowany przez:

Samorząd Rejonu Solecznickiego
Senat RP
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
Ambasada RP w Wilnie

Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku

Impreza będzie filmowana i fotografowana

Czytaj także: 20 chórów zawalczy o Złotą Wstęgę Solczy

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Afisze

Więcej od autora

Szkolnictwo

Taką politykę dot. telefonów ma „Kalinowski” w Niemieżu. Dyrektor wyjaśnia swoje łagodne podejście

W wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” nr 19 (53) z 16–22 maja 2026 r. ukazał się wywiad ze Zbigniewem Maciejewskim, dyrektorem polsko-litewskiego Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Dyrektor w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” opisuje szkolny model na telefony i przyznaje, że nawet on nie rozwiązuje problemu. Jest jednak sceptykiem zakazu telefonów, porównuje to z alkoholem.
Wilno

Sprawdzamy, czym zajmują się polscy studenci w Wilnie. Jedno z kół czeka na reaktywację

Diana Wołkanowska, Joanna Pietkiewicz
Tylko w „Kurierze”

Radczenko pierwszym Polakiem na Litwie na stanowisku kontrolera. W rozmowie z „KW” liczy na przełom

W wywiadzie dla „Kuriera Wileńskiego” nowo mianowany kontroler sejmu ds. małych i średnich przedsiębiorstw Aleksander Radczenko przyznaje, że „dotychczas ani Polacy, ani przedstawiciele innych mniejszości narodowych nie pełnili takich funkcji”. Ma nadzieję, że jego nominacja będzie przełomowa i wyjaśnia, jak tę nominację traktuje.

RedKomy