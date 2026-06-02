

Wystąpi 19 chórów z Litwy i Polski, walcząc o nagrodę główną „Złotą Wstęgę Solczy”.Przewidziane są nagrody specjalne: za najlepiej wykonany utwór sakralny, za najlepiej wykonany utwór litewskiego kompozytora lub litewskiej pieśni ludowej, za najlepiej wykonany utwór polskiego kompozytora lub polskiej pieśni ludowej.

Organizatorzy zapraszają na przesłuchania, uroczystą mszę świętą, koncert finałowy i koncerty towarzyszące.

Program:

13 czerwca

10:00-15:00 godz. – przesłuchania konkursowe 19 chórów z Litwy i Polski

18:00 godz. – Msza Święta

19:00 godz. – Koncert specjalny „Krzysztof Naklicki – Krótka Msza Dziecięca”

Wykonawcy:

Marta Wróblewska — sopran

Ewa Głażewska — alt

Kacper Buczyński — tenor

Maciej Falkiewicz — baryton



Białostocki Chór Nauczycieli „Magistri Cantates” (Polska) pod dyrekcją Anny Olszewskiej

Chór Szkoły Sztuk Pięknych im. St. Moniuszki w Solecznikach pod dyrekcją Tatjany Ulbin

Kwintet Akordeonowy pod dyrekcją Jeleny Iwanowskiej i Edwina Cilindzia



Ernesta Vauraitė-Stonė — flet

Saulina Nedzinskaitė — flet

Anna Olszewska — dyrygent



19:30 godz. — ogłoszenie wyników.

14 czerwca

11:30 godz. — koncert z udziałem laureatów pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach oraz zdobywcy Grand Prix

12:00 godz. — Msza Święta

Organizatorzy:

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach

Patronat honorowy:

Zdzisław Palewicz mer rejonu solecznickiego



Festiwal jest finansowany przez:

Samorząd Rejonu Solecznickiego

Senat RP

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego

Dom Kultury Polskiej w Wilnie

Ambasada RP w Wilnie



Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku



Impreza będzie filmowana i fotografowana

