Ślimaki można zbierać tylko do 1 lipca

Ślimaki winogronowe są gatunkiem chronionym i znajdują się na listach gatunków zwierząt i roślin o znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej. Przestrzeganie wymogów ma umożliwić odnawianie się ich populacji.

Zbieracze oraz podmioty skupujące mogą zbierać i skupować ślimaki od początku ich wegetacji do 1 lipca.

Gdzie obowiązuje zakaz zbierania?

Na Litwie zabrania się zbierania ślimaków winogronowych w rezerwatach naturalnych, rezerwatach zoologicznych i botanicznych oraz na innych obszarach chronionych, jeżeli przewidują to przepisy regulujące działalność na tych terenach.

Osoby fizyczne mogą sprzedawać i skupować wyłącznie żywe ślimaki winogronowe pozyskane ze środowiska naturalnego na terytorium Republiki Litewskiej, których średnica muszli wynosi 28 mm i więcej.

Osoby prawne prowadzące skup ślimaków muszą poinformować Departament Ochrony Środowiska o miejscach skupu na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem działalności. Zgłoszenie należy przesłać pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: info@aad.am.lt.

W zgłoszeniu trzeba podać dane kontaktowe: imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwę i kod osoby prawnej, numer telefonu i/lub adres e-mail.

Podczas skupu osoby prawne muszą sortować ślimaki według średnicy muszli. Po sortowaniu w punktach skupu nie może pozostać więcej niż 5 proc. ślimaków winogronowych o muszli mniejszej niż 28 mm.

Za naruszenia grożą grzywny

Handel gatunkami chronionymi, ich częściami lub produktami z nich, z naruszeniem obowiązujących przepisów, podlega karze grzywny.

Dla osób fizycznych kara wynosi od 40 do 2 tys. euro. Dla kierowników osób prawnych lub innych osób odpowiedzialnych przewidziano grzywny od 60 do 3 500 euro.

Departament Ochrony Środowiska informuje, że dodatkowe informacje można znaleźć w Zasadach handlu dzikimi zwierzętami, roślinami i grzybami oraz w Opisie procedury wykorzystania gatunków chronionych.

W sprawach dotyczących wymogów ochrony środowiska można kontaktować się ze specjalistami Departamentu Ochrony Środowiska pod numerem telefonu +370 700 02022 lub pocztą elektroniczną konsultacijos@aad.am.lt. Naruszenia przepisów można zgłaszać pod numerem alarmowym 112, a zdjęcia lub materiały wideo przesyłać na adres info@aad.am.lt.