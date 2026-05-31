15 maja w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie została przeprowadzona międzynarodowa interdyscyplinarna studencko-doktorancka konferencja naukowa pt. „Młode pogranicze Europy. Środowisko – Społeczeństwo – Gospodarka”. Referaty wygłosili wykładowcy i uczestnicy kół naukowych działających na uczelni.

Konferencja była owocem współpracy Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie i Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu w Białymstoku (szkoła doktorska to charakterystyczna dla Polski struktura kształcenia doktorantów). Wydarzenie rozpoczęło się od przemówienia dr hab. Urszuli Wróblewskiej (dziekan Filii UwB) i dr hab. Ewy Gruszewskiej (dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu w Białymstoku).

Celem konferencji była wymiana doświadczeń i wyników badań dotyczących współczesnych wyzwań Europy oraz wsparcie rozwoju naukowego młodych badaczy. Krzysztof Korotkich (profesor Uniwersytetu w Białymstoku i prorektor ds. kształcenia), otwierając konferencję, podkreślił, że „konferencja jest przede wszystkim po to, aby wymieniać się informacjami”.

Podczas wydarzenia swoje wystąpienia prezentowali zarówno doktoranci, jak i studenci działający w kołach naukowych. W filii funkcjonują obecnie trzy koła naukowe, a czwarte, wcześniej zawieszone, jest w trakcie reaktywacji.

Przyglądamy się działalności każdej z tych organizacji.

Studenci z Koła Europeistyki z Filii UwB w Wilnie odwiedzają Parlament Europejski, aby przyjrzeć się pracy tej instytucji z bliska | Fot. Daniel Glinskij, oprac. A.K.

Koło Naukowe Europeistyki im. Roberta Schumana

Jednym z kół naukowych prezentujących swoją działalność podczas konferencji było Koło Naukowe Europeistyki im. Roberta Schumana. O działalności koła „Kurierowi Wileńskiemu” opowiedział jego prezes.

Organizacja działa od 20 kwietnia 2016 r. i skupia swoją aktywność na rozwijaniu zainteresowań studentów kierunku europeistyki. Działalność koła nie ogranicza się jedynie do przygotowywania referatów i udziału w debatach. Członkowie uczestniczą również w spotkaniach z przedstawicielami świata polityki, nauki i dyplomacji oraz biorą udział w wyjazdach zagranicznych, które pozwalają im poszerzać wiedzę i zdobywać doświadczenie.

Jak się dowiadujemy, jednym z takich wydarzeń była rozmowa studentów z dziennikarzem i korespondentem wojennym Rajmundem Klonowskim, która odbyła się 5 czerwca 2025 r. Spotkanie poświęcone było sytuacji na Ukrainie oraz przyszłości regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

W ramach działalności koła organizowane są również wyjazdy studyjne. Ostatni z nich miał miejsce niedawno, 20 stycznia 2026 r., i obejmował wizytę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Studenci europeistyki mieli okazję zobaczyć jedną z kluczowych instytucji Unii Europejskiej z bliska.

Jak podkreślają członkowie koła w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”, takie wyjazdy pozwalają nie tylko poszerzać wiedzę teoretyczną, lecz także zdobywać praktyczne doświadczenie i nawiązywać kontakty.

Uczestnicy koła współpracują także z organizacjami naukowymi innych uczelni w Polsce. W ramach takiej współpracy zaplanowano wizytę studentów Koła Naukowego Europeistyki z Krakowa 18 maja. Spotkanie ma służyć wymianie doświadczeń oraz rozwojowi przyszłej współpracy między uczelniami.

Bogata działalność koła znajduje potwierdzenie w słowach jego prezeski. – Staramy się organizować jak najwięcej różnych wydarzeń, takich jak konferencje, debaty i wyjazdy. Chcemy, aby więcej osób wiedziało o naszym kole i że jesteśmy aktywni. Wciąż rozwijamy naszą działalność i będziemy ją dalej wzmacniać – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Silvija Karazo, prezes Koła Naukowego Europeistyki.

Patronem koła został wybrany Robert Schuman. Był on jednym z najważniejszych twórców integracji europejskiej po II wojnie światowej oraz współtwórcą idei dzisiejszej Unii Europejskiej. Promował współpracę między narodami opartą na dialogu, pokoju i wspólnych wartościach europejskich, widział w zjednoczonej Europie początku ogólnoeuropejskiego pokoju.

Koło Naukowe Ekonomii popularyzuje wiedzę, chociażby poprzez konkursy (na zdjęciu: laureaci tegorocznego konkursu ekonomii) | Fot. archiwum studentów, oprac. A.K.

Koło Naukowe Ekonomii im. Friedricha Augusta von Hayeka

Kolejnym przykładem aktywności studenckiej w Filii UwB jest koło naukowe kierunku ekonomii pod patronatem Friedricha Augusta von Hayeka. Jak powiedzieli „Kurierowi Wileńskiemu” prezes koła oraz jego opiekun, patronat austriackiego ekonomisty nie jest przypadkowy – jego koncepcje wolnego rynku i gospodarki rynkowej stanowią ważny punkt odniesienia dla działalności studentów.

Koło zostało założone w 2008 r. z inicjatywy dr hab. Aliny Gryni. Po okresie zawieszenia działalności udało się je reaktywować w 2024 r., co – jak podkreślają w rozmowie jego członkowie – otworzyło nowy etap aktywności naukowej i organizacyjnej.

Głównym celem koła jest rozwijanie kompetencji badawczych oraz naukowych wśród studentów. Organizacja skupia również osoby, które poza programem studiów chcą poszerzać swoje zainteresowania ekonomiczne i uczestniczyć w dodatkowych formach aktywności akademickiej.

– Cel naukowy jest na pierwszym miejscu, ale dużą uwagę zwracamy też na zainteresowania ekonomiczne studentów. Zgłębianie i poznawanie nauki w jeszcze ciekawszy sposób – wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” dr Regina Łaszakiewicz, opiekun koła naukowego ekonomii oraz prodziekan ds. nauki i rozwoju Filii UwB w Wilnie.

Koło ma na swoim koncie udział w międzynarodowej konferencji organizowanej przez VIKO (czyli Kolegium Wileńskie). – Po raz pierwszy uczestniczyliśmy jako koło naukowe w konferencji międzynarodowej, przedstawiając referat w języku litewskim. Bardzo się cieszę – mówi Regina Łaszakiewicz. To stanowiło dla studentów cenną praktykę językową i organizacyjną.

Na początku roku akademickiego członkowie koła aktywnie promują swoją działalność wśród studentów pierwszego roku ekonomii, zachęcając ich do dołączenia do organizacji. Trzon koła stanowią jednak studenci drugiego roku, którzy najczęściej angażują się w jego projekty i inicjatywy.

Jak można dołączyć? Rekrutacja, tak jak w innych kołach działających w Filii UwB, prowadzona jest w formie formularza zgłoszeniowego, a nowe osoby są zawsze mile widziane. – Zawsze potrzebujemy nowych osób, pracy nam nie brakuje – podkreśla prezes koła naukowego ekonomii Evelina Sudeiko.

„Pedagodzy” organizują specjalne spektakle dla dzieci z polskich szkół | Fot. Filia UwB w Wilnie

„Pedagodzy”, czyli Koło Naukowe Studentów im. Janusza Korczaka

Koło naukowe pedagogiki Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie jest najmłodszym kołem naukowym w tej placówce. Koło zostało założone na początku roku akademickiego 2025/2026. Na patrona koła wybrano wybitnego pedagoga i lekarza Janusza Korczaka.

– To właśnie pod jego imieniem działa koło, ponieważ Janusz Korczak uważał, że dzieci należy traktować z takim samym szacunkiem jak dorosłych. Nie było to kiedyś oczywiste, ponieważ przez wiele lat dzieci traktowano gorzej. Korczak sprzeciwiał się temu podejściu. Dlatego wybór tej osoby na naszego patrona było czymś naturalnym dla nas – dzieli się wrażeniami z „Kurierem Wileńskim” prezes koła pedagogiki Kazimierz Liplański.

Choć koło pedagogiki dopiero zaczęło działać, dobrze zorganizowało swoją pracę i ma mnóstwo planów. Głównym celem działalności koła, jak wspomina prezes, jest praca z dziećmi. Koło organizuje przedstawienia oraz zajęcia edukacyjne, zaprasza dzieci do współpracy i stara się zaszczepić w nich miłość do czytania literatury i teatru.

Koło naukowe prowadzi badania dotyczące tego, jak ich działania wpływają na sposób postrzegania literatury przez dzieci. „Spotkanie z książką”, które już opisywaliśmy na łamach „Kuriera Wileńskiego”, trwają około półtorej godziny. Studenci czytają książki dla dzieci, a później wspólnie uczestniczą w grach ruchowych i wycieczce po uczelni.

Uczestnicy koła naukowego pedagogiki również skupiają uwagę na mediach społecznościowych. Aktywnie tam działają, nagrywają ciekawostki i materiały edukacyjne dla rodziców, nauczycieli oraz studentów. Studenci nieraz otrzymywali reakcje zwrotne od swoich kolegów, że takie filmiki są przydatne i sprawdzają się.

Prezes koła opowiada nam, że przygotowanie takiego krótkiego odcinka może zajmować od 4 do 5 godzin. Jest to ciężka praca, która jednak przynosi sukcesy.

– Analizowaliśmy różnicę między oczekiwaniami studentów a rzeczywistością oraz to, jak wygląda proces uczenia się tekstu na pamięć. A to też wyzwanie – mówi nam Kazimierz Liplański.

Kierunek pedagogiki jest bardzo zróżnicowany. Z tego powodu koło naukowe jest podzielone na sekcje, aby każdy student mógł wykonywać pracę najbardziej go interesującą.

W kole są trzy sekcje. Historyczna zajmuje się pogłębianiem wiedzy o ważnych postaciach i ideach pedagogicznych, a także organizacją wycieczek i wyjazdów edukacyjnych. Sekcja artystyczna odpowiada za dekoracje, przygotowanie scenariuszy zajęć oraz propozycji działań dla nauczycieli. Sekcja literacka organizuje spotkania z dziećmi i współpracuje z sekcją artystyczną. Planuje także organizowanie spotkań literackich otwartych dla osób spoza uczelni.

W najbliższym czasie koło planuje udział w konferencjach naukowych oraz organizację warsztatów na uczelni. W planach są też spotkania z psychologiem rodzinnym dotyczące współpracy nauczycieli i rodziców.

Koła Naukowe Informatyki czeka na reaktywację

Koło Naukowe Informatyki im. Johna von Neumanna po kilku latach przerwy jest reaktywowane. Choć działalność studentów tego koła nie jest jeszcze widoczna, dowiadujemy się, czy są plany na jej zintensyfikowanie. Po licznych próbach skontaktowania się z osobami odpowiedzialnymi za działalność koła „Kurier Wileński” został odesłany do kierownika i opiekuna koła, Kamila Ząbkiewicza. Jak wyjaśnił w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”, działalność została zawieszona po odejściu aktywnych członków, którzy ukończyli studia. Mimo to zachowano archiwalne projekty i materiały.

– Integrujemy studentów zainteresowanych AI i zagadnieniami informatycznymi, a także popularyzujemy wiedzę o sztucznej inteligencji wśród szerszego grona studentów – opowiada nam Kamil Ząbkiewicz.

Koło oficjalnie koncentruje się na trzech głównych filarach. Pierwszy filar to warsztaty, projekty i wspólne sesje kodowania. Studenci zdobywają wiedzę zarówno z podstaw programowania, jak i bardziej zaawansowanych zagadnień związanych z uczeniem maszynowym, sieciami neuronowymi czy przetwarzaniem języka naturalnego. Drugim filarem są projekty badawcze i aplikacyjne. Członkowie koła realizują inicjatywy związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, systemów konwersacyjnych oraz nowoczesnych narzędzi informatycznych. Trzecim obszarem działalności jest integracja studentów zainteresowanych informatyką i AI.

Patronem organizacji jest wybitny matematyk i jeden z pionierów informatyki, którego osiągnięcia stały się fundamentem współczesnych technologii komputerowych John von Neumann.

Samorząd Studencki jest swoistą klamrą dla społeczności żaków w filii | Fot. Samorząd Studencki Filii UwB w Wilnie, oprac. A.K.

Samorząd Studencki jako klamra organizująca życie żaków

Obok działalności kół naukowych ważną rolę w życiu akademickim filii odgrywa również Samorząd Studencki. Ta organizacja reprezentuje studentów Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie oraz angażuje się w organizację wydarzeń i inicjatyw studenckich.

Pomagają również w przekazywaniu opinii i potrzeb studentów władzom uczelni. Marzena Frankewicz, wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego, zaznacza, iż studenci najczęściej zgłaszają kwestie związane z organizacją zajęć, potrzebą dodatkowego wyposażenia uczelni, a także pomysły dotyczące wydarzeń integracyjnych.

– Staramy się przede wszystkim odpowiadać na aktualne potrzeby społeczności akademickiej – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Marzena Franckiewicz.

– Samorząd organizuje otrzęsiny [symboliczne powitanie pierwszorocznych studentów — przyp. red.], spotkania świąteczne, dekorowanie uczelni, a w tym roku po raz pierwszy przeprowadził również akcję krwiodawstwa [we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Medycznym na Litwie – przyp. red.]. Informacje dla studentów przekazywane są głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz podczas bezpośrednich spotkań na uczelni. Ważnym elementem działalności jest także współpraca z władzami uczelni oraz regularne spotkania członków samorządu, podczas których wspólnie podejmowane są decyzje dotyczące bieżących działań – dowiadujemy się od wiceprzewodniczącej samorządu.

Zwraca także uwagę, że największym wyzwaniem pozostaje pogodzenie działalności społecznej z obowiązkami studenckimi.

W przyszłości samorząd planuje rozwijanie swojej działalności poprzez organizację większej liczby wydarzeń integracyjnych i dalsze odpowiadanie na potrzeby studentów.

Diana Wołkanowska, Joanna Pietkiewicz

Artykuł powstał w ramach praktyk w redakcji „Kuriera Wileńskiego” (dziennikarz prowadzący praktyki: Apolinary Klonowski). Na podst. własnego materiału autorskiego

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 20 (56) 23-29/05/2026