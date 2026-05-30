Litewska instytucja ombudsmana MŚP: „Instytucja w dużej mierze z inspiracji doświadczeniami polskimi”

Nowo powołany kontroler sejmowy ds. małych i średnich przedsiębiorstw w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówił o tworzeniu nowej instytucji od podstaw oraz o jej „polskiej inspiracji”.

Autor: KW
Posiedzenie Sejmu.
Fot. Dainius Labutis, ELTA

W wydaniu codziennym dziennika „Kurier Wileński” nr 54 (19709) z 19-20 maja 2026 r. ukazał się wywiad z Aleksandrem Radczenką, nowo powołanym kontrolerem sejmowym ds. małej i średniej przedsiębiorczości.

Odnosząc się do genezy litewskiego urzędu, Aleksander Radczenko wskazał, że pomysł powołania ombudsmana MŚP od lat krążył w litewskiej debacie publicznej z wyraźnym odniesieniem do rozwiązań zza północnej granicy.

„Litewska instytucja ombudsmana ds. małej i średniej przedsiębiorczości powstała w dużej mierze z inspiracji doświadczeniami polskimi. W Polsce Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców został powołany w 2018 r. i ma już kilka lat doświadczeń. Litwini od dawna i z zainteresowaniem, i zazdrością przyglądali się jego działalności i od wielu lat trwała dyskusja, że podobna instytucja powinna powstać również u nas” — mówił „Kurierowi Wileńskiemu” Radczenko.

Zapytany przez dziennikarza „KW” o możliwy wpływ jego pracy na regulacje sprzyjające polsko-litewskiej współpracy gospodarczej, kontroler sejmowy zapowiedział nawiązanie roboczych kontaktów z polskim odpowiednikiem.

„Teraz, kiedy nasz odpowiednik został powołany, naturalnym krokiem jest nawiązanie współpracy i przejęcie polskich doświadczeń. Liczę, że w najbliższych tygodniach dojdzie do spotkania z panią Agnieszką Majewską, polską RMŚP, i że uda się nam wypracować model współpracy, który mógłby doprowadzić do polsko-litewskiego usprawnienia regulacji dotyczących biznesu działającego ponad granicami naszych państw” — mówił w wywiadzie.

Więcej w pełnym wywiadzie opublikowanym w wydaniu codziennym „Kuriera Wileńskiego" nr 54 (19709) z 19-20 maja 2026 r. i na portalu.

