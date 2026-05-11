Webinarium „Litwa podatkowo bez zaskoczeń. VAT, CIT, PIT i akcyza w biznesie polsko-litewskim”

Bezpłatne webinarium w języku polskim pt. „Litwa podatkowo bez zaskoczeń. VAT, CIT, PIT i akcyza w biznesie polsko-litewskim”, które odbędzie się 12 maja o godz. 10:00 w sali 108 Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, przy Aguonų g. 22, z możliwością udziału online.

Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
Rejestracja dostępna jest pod poniższym linkiem:
https://www.paih.gov.pl/events/litwa-podatkowo-vat-cit-pit-akcyza/

Program wydarzenia obejmuje prezentacje studentów II roku studiów licencjackich kierunku Ekonomia, realizujących zagadnienia z zakresu opodatkowania podmiotów gospodarczych w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym. Prezentacje będą dotyczyły zmian w systemie podatkowym na Litwie od 2026 roku i zostały przygotowane pod kierunkiem wykładowczyni, adwokatki Renaty Rynkiewicz / Rynkevičiūtė.

Będzie to dla studentów pierwsze tak poważne webinarium, podczas którego będą mogli zaprezentować zdobytą wiedzę, zaangażowanie oraz spojrzenie młodego pokolenia na praktyczne aspekty podatków w biznesie polsko-litewskim.

Szczególnie cieszy fakt, że w wydarzeniu aktywnie uczestniczą studenci pochodzący z polskich rodzin na Litwie, przedstawiciele mniejszości narodowej oraz absolwenci polskich szkół na Litwie. Są to młodzi, zmotywowani ludzie, którzy osiągają dobre wyniki, rozwijają swoje kompetencje i podejmują kolejne kroki w kierunku aktywnego udziału w życiu gospodarczym i społecznym.

Wykładowca / adwokat Renata Rynkiewicz / Rynkevičiūtė

Newsy

Newsy

