W spotkaniu uczestniczyła również dr hab. Elżbieta Kuzborska-Pacha, starsza doradczyni prawna Wysokiego Komisarza OBWE do spraw Mniejszości Narodowych.

Prezentacja działalności placówki Podczas wizyty dyrektor szkoły, Aneta Gracjana Łapcun, zaprezentowała działalność naszej placówki, opowiedziała o historii szkoły, codziennej pracy, metodzie ciągłego doskonalenia, stosowanych metodach nauczania języka litewskiego, edukacji prowadzonej w dwóch językach oraz integracji społeczności szkolnej.

Przedstawiliśmy również realizowane projekty, m.in. Klub Czytelnika, regularne wyjścia dzieci do teatru, roczne projekty klasowe, a także omówiliśmy kwestie związane z podręcznikami. Ważnym tematem rozmowy była również integracja dzieci przybyłych spoza Unii Europejskiej, którą szkoła prowadzi od 2021 r.

Słowa uznania i pochwały Goście mieli także okazję bliżej poznać atmosferę panującą w szkole, zobaczyć zaangażowanie uczniów i nauczycieli oraz dowiedzieć się więcej o wartościach, które są fundamentem naszej pracy. Było nam niezmiernie miło usłyszeć słowa uznania i pochwały skierowane do szkoły, nauczycieli oraz całej społeczności szkolnej. Szczególnie doceniono nasze działania na rzecz wielokulturowości, dialogu, integracji i tworzenia przyjaznego środowiska, w którym każde dziecko może czuć się ważne, bezpieczne i akceptowane. Inspirujące doświadczenie Spotkanie było dla nas ważnym i inspirującym doświadczeniem. Utwierdziło nas w przekonaniu, że codzienna praca na rzecz edukacji, współpracy, wzajemnego szacunku i otwartości ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy za wizytę, życzliwe słowa oraz okazane zainteresowanie życiem naszej szkoły.

Lolita Miklaševičiūtė,

zastępca dyrektora ds. nauczania w Wileńskiej Szkole Początkowej na Antokolu