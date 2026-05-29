Wysoki Komisarz OBWE ds. Mniejszości Narodowych odwiedził szkołę na Antokolu

21 maja mieliśmy wielki zaszczyt gościć w Wileńskiej Szkole Początkowej na Antokolu delegację na czele z Wysokim Komisarzem OBWE do spraw Mniejszości Narodowych, Christophe’em Kampem.

Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
Wysoki Komisarz OBWE do spraw Mniejszości Narodowych Christophe Kamp | Fot. Marian Paluszkiewicz

W spotkaniu uczestniczyła również dr hab. Elżbieta Kuzborska-Pacha, starsza doradczyni prawna Wysokiego Komisarza OBWE do spraw Mniejszości Narodowych.

Prezentacja działalności placówki Podczas wizyty dyrektor szkoły, Aneta Gracjana Łapcun, zaprezentowała działalność naszej placówki, opowiedziała o historii szkoły, codziennej pracy, metodzie ciągłego doskonalenia, stosowanych metodach nauczania języka litewskiego, edukacji prowadzonej w dwóch językach oraz integracji społeczności szkolnej.

Przedstawiliśmy również realizowane projekty, m.in. Klub Czytelnika, regularne wyjścia dzieci do teatru, roczne projekty klasowe, a także omówiliśmy kwestie związane z podręcznikami. Ważnym tematem rozmowy była również integracja dzieci przybyłych spoza Unii Europejskiej, którą szkoła prowadzi od 2021 r.

Słowa uznania i pochwały Goście mieli także okazję bliżej poznać atmosferę panującą w szkole, zobaczyć zaangażowanie uczniów i nauczycieli oraz dowiedzieć się więcej o wartościach, które są fundamentem naszej pracy. Było nam niezmiernie miło usłyszeć słowa uznania i pochwały skierowane do szkoły, nauczycieli oraz całej społeczności szkolnej. Szczególnie doceniono nasze działania na rzecz wielokulturowości, dialogu, integracji i tworzenia przyjaznego środowiska, w którym każde dziecko może czuć się ważne, bezpieczne i akceptowane. Inspirujące doświadczenie Spotkanie było dla nas ważnym i inspirującym doświadczeniem. Utwierdziło nas w przekonaniu, że codzienna praca na rzecz edukacji, współpracy, wzajemnego szacunku i otwartości ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy za wizytę, życzliwe słowa oraz okazane zainteresowanie życiem naszej szkoły.

Lolita Miklaševičiūtė,
zastępca dyrektora ds. nauczania w Wileńskiej Szkole Początkowej na Antokolu

