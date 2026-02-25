Dlaczego warto wybrać Wileńską Szkołę Początkową na Antokolu

Wydarzenie będzie miało miejsce w sobotę 28 lutego o godz. 10:00 w Wileńskiej Szkole Początkowej na Antokolu (ul. Šilo 15).

W naszej szkole dostrzegamy potencjał każdego ucznia – zarówno tego, który już dziś wyróżnia się talentem, jak i tego, który potrzebuje więcej wsparcia i czasu. Kameralna atmosfera sprzyja indywidualnemu podejściu do nauczania.

Zaangażowana i nowoczesna kadra

Nasz zespół tworzą młodzi, wykwalifikowani i pełni pasji pedagodzy, którzy nie tylko uczą, ale inspirują.

Skuteczna i nowoczesna nauka języka litewskiego

Szczególną uwagę przykładamy do wysokiego poziomu nauczania języka litewskiego. Realizujemy rozszerzony program nauki, wzbogacony o dodatkowe zajęcia i nowoczesne metody pracy. Dbamy o to, by nauka była efektywna, ale też ciekawa i angażująca.

Ruch i zdrowy rozwój

Plan dnia dostosowany jest do potrzeb najmłodszych. Oprócz zajęć edukacyjnych dzieci korzystają z długich przerw na świeżym powietrzu, co sprzyja koncentracji, zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Bogata oferta zajęć dodatkowych

Rozwijamy pasje i zainteresowania uczniów poprzez szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych: kółko języka angielskiego, rozszerzone zajęcia z języka litewskiego, kółko logicznego myślenia, klub młodego czytelnika, koszykówka, teatrzyk, karate, piłkę nożną, robotykę.

Każde dziecko może odkryć swoje talenty i rozwijać je w przyjaznym środowisku.

Pielęgnowanie polskiej kultury i języka

Pielęgnujemy wartości i tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dbamy o piękno języka polskiego oraz tożsamość kulturową naszych uczniów, nawiązując współpracę z placówkami i instytucjami w Polsce.

Ścisła współpraca z rodzicami

Wierzymy, że najlepsze efekty wychowawcze i edukacyjne osiąga się dzięki partnerstwu szkoły i domu. Regularnie współpracujemy z rodzicami, organizujemy wspólne spotkania, uroczystości i wydarzenia szkolne, budując prawdziwą, zaangażowaną społeczność.

Doskonała lokalizacja

Położenie szkoły umożliwia organizowanie licznych wycieczek i zajęć edukacyjnych poza klasą. Nauka nie ogranicza się do podręczników – świat staje się naturalnym miejscem zdobywania wiedzy.

Każde dziecko może odkryć swoje talenty i rozwijać je w przyjaznym środowisku | Fot. Wileńska Szkoła Początkowa na Antokolu

Nowoczesność i rozwój

Szkoła działa według metody ciągłego doskonalenia, aktywnie uczestniczy w projektach edukacyjnych i inicjatywach rozwijających kreatywność, współpracę oraz kompetencje komunikacyjne uczniów.

Dołączcie do naszej społeczności i zobaczcie, jak wspólnie tworzymy miejsce sprzyjające nauce, rozwojowi i budowaniu pięknych szkolnych wspomnień.

Wileńska Szkoła Początkowa na Antokolu