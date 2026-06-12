„Halo, halo — Litewskie Radio — Kowno” — te słowa zabrzmiały 12 czerwca 1926 roku. Wówczas nadano pierwszy sygnał radiowy. od tego momentu zaczyna się historia Litewskiego Radia i publicznego nadawcy. od 1946 roku na falach Litewskiego Radia zaczyna nadawać audycja w języku polskim.

Wielokulturowy obraz kraju

Teraz polska redakcja to nie tylko codzienna audycja radiowa, ale również strona internetowa. Obok polskiej redakcji działają redakcje dla mniejszości rosyjskiej, białoruskiej, ukraińskiej, żydowskiej. — Dzięki nim media publiczne mogą lepiej odzwierciedlać różnorodność współczesnej Litwy i odpowiadać na potrzeby jej wielojęzycznego społeczeństwa, odpowiadając na potrzeby różnych grup, które od pokoleń współtworzą wielokulturowy obraz naszego kraju — powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Anna Grigoit, redaktorka treści redakcji mniejszości narodowych LRT.

Zdaniem rozmówczyni misją redakcji mniejszości narodowych jest nie tylko przekazywanie informacji, ale również budowanie wzajemnego zrozumienia i dialogu między przedstawicielami większości narodowej a poszczególnymi mniejszościami narodowymi. — Zależy nam na tym, by osoby należące do mniejszości narodowych miały dostęp do rzetelnych informacji o życiu Litwy, ale także by ich głos, doświadczenia i perspektywa były obecne w przestrzeni publicznej. Jednocześnie staramy się przybliżać tematykę mniejszości narodowych całemu społeczeństwu. Pokazujemy ludzi, ich historie, kulturę, tradycje, sukcesy i wyzwania. Dzięki temu pomagamy lepiej się poznawać i przełamywać stereotypy — oświadczyła redaktorka, której zdaniem media publiczne w czasach szerzących się podziałów i dezinformacji odgrywają szczególną rolę: — Powinny być miejscem spotkania różnych doświadczeń, języków i punktów widzenia.

Obecnie polska redakcja LRT to nie tylko radio, ale również portal internetowy | Fot. prywatne archiwum Anna Grigoit

Panorama i Tadas Blinda

W 1957 roku do Litewskiego Radia dołącza telewizja. Oczywiście w czasach ZSRS w Litewskim Radiu i Telewizji panowała cenzura. Tym niemniej w tamtym okresie udało zrobić sporo rzeczy, które pozostałe na zawsze. Na przykład w 1970 roku wyemitowano po raz pierwszy „Panoramę”, czyli sztandarową program informacyjny, który funkcjonuje do dzisiaj. W latach 70 w LRT powstał pierwszy serial fabularny „Tadas Blinda”. LRT odegrało ważną rolę w odrodzeniu narodowym w końcówce lat 80-tych, dlatego w tragicznych wydarzeniach styczniowych 1991 roku obiekt został zajęty przez sowieckich żołnierzy.

Zanim ruszyła polskojęzyczna strona internetowa polska redakcja LRT przede wszystkim kojarzyła się z codzienną audycją radiową. Anna Grigoit sądzie, że nie patrząc na rozwój internetu radio nadal pozostaje ważną częścią mediów. — Audycja „Santara” od wielu dziesięcioleci towarzyszy polskim słuchaczom na Litwie i dla wielu z nich jest stałym punktem dnia. To medium, które buduje szczególną więź z odbiorcą — bardziej osobistą i bezpośrednią niż wiele innych form komunikacji — twierdzi rozmówczyni.

„Coraz częściej odbiorca trafia do naszych treści przez telefon komórkowy” — mówi Anna Grigoit | Fot. prywatne archiwum Anna Grigoit

Wartościowe i wiarygodne treści

Redaktorka treści redakcji mniejszości narodowych zwraca uwagę, że w ostatnich lata jesteśmy świadkami rewolucji technologicznej. Zmieniają się media, zmieniają się nośniki i sposób korzystania z nich. — Dziś nie funkcjonujemy już wyłącznie jako redakcja radiowa. Tworzymy codziennie treści dla portalu LRT.lt w języku polskim, jesteśmy obecni w mediach społecznościowych. Coraz częściej odbiorca trafia do naszych treści przez telefon komórkowy, a nie przez tradycyjny odbiornik radiowy. Nie postrzegam jednak tego jako konkurencji między poszczególnymi platformami medialnymi. Tym niemniej radio pozostaje fundamentem, na którym budujemy nowoczesną, wielopoziomową redakcję. Najważniejsze jest nie to, jakim kanałem docieramy do odbiorcy, ale to, by dostarczać mu wartościowe, wiarygodne i potrzebne treści — podkreśliła dziennikarka.

Dla redaktorki 100-lecie LRT to historia ludzi, którzy tworzyli redakcję dokumentującą najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie. Poprzez swą pracą pomagali społeczeństwu lepiej zrozumieć otaczający świat. — Dla mnie szczególnie ważne jest to, że w tej historii swoje miejsce mają również mniejszości narodowych. LRT od lat daje im przestrzeń do opowiadania własnych historii, wyrażania swojej tożsamości i uczestniczenia w życiu publicznym kraju. Jubileusz stulecia jest okazją do dumy, ale także do refleksji nad przyszłością. W świecie, w którym informacje rozchodzą się szybciej niż kiedykolwiek w historii, to rola mediów publicznych nie maleje, tylko wzrasta. Sądzę, że dzisiejsza misja lub cel nie różni się od tych sprzed stu lat, czyli służenie społeczeństwu, dostarczanie rzetelnych informacji i tworzenie przestrzeni do dialogu między ludźmi o różnych poglądach, doświadczeniach i językach — powiedziała Anna Grigoit.

Teraźniejsze LRT tworzą trzy radia, trzy telewizje oraz dwa portale internetowe.