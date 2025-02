Antoni Radczenko: 13 lutego jest obchodzony Światowy Dzień Radia. Jeśli mówimy o polskiej redakcji LRT, to ona składa się z dwóch części: audycji radiowej oraz portalu internetowego. Na ile radio odgrywa obecnie ważną rolę?

Anna Grigoit: Nie ma co ukrywać, że obecnie najważniejszą rolę odgrywa internet; forma i sposób odbioru uległa zmianie. Tym niemniej radio nadal odgrywa ważną rolę. W przypadku naszej redakcji, to każda forma przekazu informacji ma swoje zadanie. Łączymy tradycyjne media z nowoczesnymi rozwiązaniami. Większość naszych materiałów jest adoptowana na dwie platformy: radio i internet. Reportaż radiowy zazwyczaj staje się tekstem. Działa też to w drugą stronę. W trakcie pracy nad tekstem pisanym pewne wypowiedzi idą do audycji radiowej. Radio przede wszystkim daje możliwość bezpośredniego kontaktu z odbiorcą. Warto podkreślić, że radio też się zmienia. Teraz nie są to tylko wiadomości, audycje lub reportaże, ale też podcasty lub transmisje online. Nasze audycje radiowe można też odsłuchać na naszej stronie internetowej. Wojna w Ukrainie pokazała, że radio ma ważną rolę do odegrania.

Jaką?

W przypadku sytuacji kryzysowej dostęp do internetu może być utrudniony. Natomiast radio może nadal docierać do mieszkańców. Radio daje poczucie spokoju i stabilności. Dlatego władze LRT ciągle przypominają, że każdy powinien mieć u siebie zwykły odbiornik radiowy oraz zestaw baterii.

W LRT również zaczynałaś od radia, ponieważ wówczas jeszcze nie było portalu. Jak wspominasz swój debiut radiowy?

Praca w radiu zawsze było moim marzeniem. Zawsze chciałam być na żywo w podawaniu informacji odbiorcom. Praca w radiu dała mi też zrozumienie, czym różni się dziennikarstwo radiowe od dziennikarstwa pisanego. Radio ma swoją dynamikę i specyfikę. Musimy w krótkim czasie precyzyjnie przekazać słuchaczowi treść informacyjną. Musimy zaangażować słuchacza, bo nam zależy, żeby z nami został. W radiu bardzo ważne jest nie tylko to, co podajemy, ale również jak. Nadal wielką rolę odgrywa dźwięk. To, jakim głosem mówimy, ma bezpośredni wpływ na to, jak odbiorca odbierze podane informacje. Trzeba też pamiętać, że radio ciągle się zmienia. Dzisiaj radio jest wizualne. U nas w radiu LRT ciągle idzie transmisja online. Człowiek może w internecie zobaczyć, co się dzieje w studiu w danym momencie. Prowadzący musi w każdej chwili pamiętać, jak wygląda, co robi. W przypadku dziennikarstwa pisanego możemy szerzej rozbudowywać narrację. Mamy więcej miejsca na szczegóły. Przykładowo mogę opisać, jak wyglądała moja droga do rejonu solecznickiego lub wileńskiego. Co i kogo widziałem. Z kim rozmawiałem. Te wszystkie elementy mają istotny wpływ na ostateczny kształt artykułu. Artykuł pisany pozwala na głębszą analizę tematu, ponieważ czytamy go, kiedy mamy więcej czasu. W radiu każde słowo ma swoją wagę, ze względu na to, że mamy odpowiednie ramy czasowe. Radio ma też ten plus, że zawsze może nam towarzyszyć. Na przykład w samochodzie w drodze do pracy. U mnie w domu zawsze jest włączone radio. Dzieci już się ze mnie śmieją, że należę do pokolenia dinozaurów. Radio nadal jest dla mnie bardzo ważne, dlatego wybór tego, co wolę: audycję radiową, czy reportaż radiowy, jest bardzo trudny. Cieszę się, że LRT daje możliwości udzielania się w dwóch płaszczyznach medialnych.

