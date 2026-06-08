Chcemy, żeby zarówno miłośnicy literatury, jak i malarstwa, mogli zapoznać się z obrazami artystki. Jej obrazy nie są ilustracjami do utworów Czesława Miłosza, ale tylko i wyłącznie inspiracją do opowiedzenia (czy raczej namalowania) wykreowanych przez malarkę historii. Wiersz poety „Dar” — poetycka refleksja nad doczesnym życiem — dał tytuł całej wystawie. Obrazy Katarzyny Karpowicz, jak i poezja Czesława Miłosza, łączą zachwyt nad pięknem świata i jasną stroną życia, które przeplatają się z tą ciemną, podszytą niepokojem i lękiem.
Wystawa będzie czynna do 26 lipca 2026 r.
Wstęp wolny
Barbara Orszewska,
Ekspertka ds. programowych Instytutu Polskiego w Wilnie