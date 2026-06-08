Strona głównaNewsy

Wernisaż wystawy Katarzyny Karpowicz w Muzeum Regionalnym w Kiejdanach

9 czerwca o godz. 16:00 serdecznie zapraszamy do Muzeum Regionalnego w Kiejdanach ( ul. Didžioji 19, Kiejdany) na wernisaż wystawy Katarzyny Karpowicz inspirowanej twórczością polskiego Noblisty — Czesława Miłosza.

Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
Obraz, gdzie kobieta czyta książkę Czesława Miłosza.

Czytaj również...

Chcemy, żeby zarówno miłośnicy literatury, jak i malarstwa, mogli zapoznać się z obrazami artystki. Jej obrazy nie są ilustracjami do utworów Czesława Miłosza, ale tylko i wyłącznie inspiracją do opowiedzenia (czy raczej namalowania) wykreowanych przez malarkę historii. Wiersz poety „Dar” — poetycka refleksja nad doczesnym życiem — dał tytuł całej wystawie. Obrazy Katarzyny Karpowicz, jak i poezja Czesława Miłosza, łączą zachwyt nad pięknem świata i jasną stroną życia, które przeplatają się z tą ciemną, podszytą niepokojem i lękiem.

Wystawa będzie czynna do 26 lipca 2026 r.

Wstęp wolny

Czytaj także: Świat Miłosza w malarstwie Karpowicz. Obrazy zrodzone z poezji

Barbara Orszewska,
Ekspertka ds. programowych Instytutu Polskiego w Wilnie 

Afisze

Więcej od autora

Historia

Sztrallowie — nazwisko, które znało całe Wilno

Ród Sztrallów zaczął działać w branży kawiarnianej już w XIX w. Gdy się czyta wspomnienia, prasę z czasów międzywojennych, nazwisko Sztrall pojawia się tam bardzo często kojarzone z rozpoznawalnym...
Społeczeństwo

Piękna uroczystość na PUTW w Wilnie. Jubileusz 80-lecia Wandy Mazolewskiej

O JubilatceWanda Mazolewska pochodzi ze wsi Gelwieniszki w rejonie solecznickim. O sobie opowiada tak: „W rodzinie było troje dzieci, ja, siostra Marysia i brat Józef. Mama Zofija Versockaitė (Litwinka),...
Newsy

Pielgrzymka do Kalwarii Wileńskiej razem z członkami RPZPiT „Wileńszczyzna”

Zbiórka o godz. 9:00 przy Kaplicy Matki Boskiej Bolesnej 6 czerwca (sobota) 2026 r.Zespół  20 czerwca 2026 roku  na scenie Narodowego Teatru Opery į Baletu będzie obchodził swój Jubileusz,...

RedKomy