Pedagodzy „od nas”

Uczestnicy półkolonii są zaangażowani w różnorodne zajęcia edukacyjno-artystyczne. Prowadzą je pedagodzy, którzy na co dzień pracują w polskich szkołach na Litwie. W ramach letniej oferty dla dzieci odbywają się bardzo zróżnicowane zajęcia tematyczne: „Obrońcy Ojczyzny”, „Laboratorium młodych konstruktorów”, „Co ćwierkają polskie ptaki?”, „Jakim ptakiem jestem?”, „Przygoda w krainie polskiej husarii”. Nawiązują one do geografii Polski, jej historii.

Dzieci poznają polską przyrodę, góry, ptaki, mają warsztaty z gotowania przybliżające polską tradycję kulinarną. Poznają Polaków, którzy zmienili świat i nie jest to tylko Chopin czy Maria Skłodowska-Curie, ale też na przykład współcześni sportowcy. Jak mówi Bożena Mieżonis, kierownik działu kultury w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, program układany jest w taki sposób, żeby Polskę pokazać od każdej możliwej strony.

Dzieci zapytane o to, co im się najbardziej podoba na półkoloniach, z entuzjazmem twierdzą, że wyjazdy — bliższe i dalsze, ponieważ wspaniale jest poznać nowe miejsce. Chętnie też oglądają wystawy i biorą udział w zajęciach edukacyjnych w muzeach i centrach naukowych. A oprócz tego cieszy ich możliwość nawiązania nowych przyjaźni, co w tak licznym gronie nie stanowi trudności.

Mieżonis: „Dzieci zachęcają jedne drugie do czytania”

„Można zaobserwować, że dzieci uczą się od siebie i inspirują nawzajem. Mamy w tym roku kącik z grami planszowymi, książkami i zauważam, że dzieci zachęcają jedne drugie na przykład do czytania książek, konstruowania, zagrania w gry planszowe. Mamy tu między innymi tematyczne gry związane z ważnymi datami w historii Polski, z gramatyką języka polskiego, zrobione w dostępny sposób, żeby nauka przebiegała poprzez zabawę” — stwierdza Bożena Mieżonis, kierownik działu kultury w DKP.

Rodzice od kilku już lat doceniają półkolonie organizowane przez DKP, gdyż jest to jedna z nielicznych inicjatyw poza szkołą, gdzie ich dzieci mogą wziąć udział w wypoczynku w języku polskim, niezależnie od tego, w której szkole się uczą i gdzie cały program jest w języku polskim. Uważają też, że dzięki półkoloniom dzieci bardziej się interesują polską kulturą. Później również w domu proszą o włączenie im polskich bajek, na przykład „Kajko i Kokosza”.

Fot. organizatorzy

„Dzieci nie odczują braku telefonów”

„Bardzo się więc cieszymy, bo udało się ułożyć program w ten sposób, że przemycamy polską historię, kulturę i potrafimy dzieci tym zainteresować. Aktywności jest tak wiele, że dzieci zdecydowanie nie odczuwają braku telefonów komórkowych. Każdego dnia jest wycieczka wyjazdowa i bardzo różnorodne zajęcia tematyczne w Domu Polskim. Są to zajęcia sportowe, edukacyjne, artystyczne, taneczne. Nie ma czasu na nudę” — dodaje Bożena Mieżonis.

Kierownik działu kultury w DKP podkreśliła również, że Dom Kultury Polskiej w Wilnie ma możliwości infrastrukturalne, umożliwiające przyjęcie tak wielu grup dzieci w komfortowych warunkach. Grupy są dwudziestoosobowe, każdą opiekuje się pedagog i pomocnik. Jest wystarczająco przestrzeni dla wszystkich.

Projekt „Wakacje w mieście” jest dofinansowany ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku oraz przez Samorząd Miasta Wilna.

Seweryna Kardis, śródtytuły i tytuł od redakcji