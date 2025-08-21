Więcej
    Półkolonie w DKP dobiegają końca. „Wzbogaciliśmy program o dodatkowe zajęcia”

    Kończy się ostatni turnus półkolonii „Wakacje w mieście”. Organizatorzy w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zapowiadają powrót wydarzenia w przyszłym roku. Podkreślili też, że pewne elementy będą kontynuowane.

    Autor: Honorata Adamowicz
    Dzieci obok Dworca Kolejowego.
    Jak nazwa półkolonii wskazuje — „Wakacje w mieście” — ważnym elementem był kontakt z miastem | Fot. organizatorzy

    Udało się wzbogacić program

    — To już ostatni turnus w tym roku. Przez cały okres wakacyjny najmłodsi mieli okazję rozwijać swoje talenty, uczyć się współpracy, codziennie odkrywać coś nowego, łącząc zabawę z nauką i poznawaniem polskiej kultury. Udało się wszystko zrealizować, co było zaplanowane podczas tegorocznych półkolonii, a dzięki współpracy z TVP Wilno oraz Polskim Zespołem Artystycznym Pieśni i Tańca „Wilia” nawet udało się wzbogacić program o dodatkowe zajęcia edukacyjne, które sprawiły dzieciom wiele radości — powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Bożena Mieżonis, koordynatorka projektów kulturalnych w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

    Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy półkolonii są zadowoleni z przebiegu wypoczynku i osiągniętych celów. Podczas półkolonii zorganizowano różnorodne zajęcia, takie jak warsztaty plastyczne, gry i zawody, nie zabrakło również wycieczek.

    Dużym wyzwaniem logistyka

    — Logistyka jest dużym wyzwaniem podczas organizacji półkolonii każdego roku, gdyż wymaga ona skoordynowania wielu elementów, aby zapewnić sprawny przebieg zajęć i bezpieczeństwo dzieci. Jednak dzięki zaangażowaniu kadry wychowawczej wszystkie wyzwania udało się pokonać — podsumowała koordynatorka.

    Półkolonie to zorganizowana forma wypoczynku dla dzieci, realizowana w miejscu ich zamieszkania i odbywająca się zazwyczaj w ciągu dnia. Uczestnicy codziennie biorą udział w różnorodnych zajęciach i aktywnościach, a na noc wracają do domu, co stanowi wygodne rozwiązanie dla wielu rodziców. Z tego względu półkolonie organizowane przez DKP cieszą się niesłabnącą popularnością, zwłaszcza wśród rodzin poszukujących bezpiecznej i atrakcyjnej formy spędzania wakacji dla swoich pociech. Przez cały czas trwania półkolonii dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanych wychowawców, mają także zapewnione posiłki na miejscu.

    Dzieci miały wyjątkowe zajęcia dzięki współpracy z partnerami organizatorów
    | Fot. organizatorzy

    Kontynuowanie budowy więzi z polską kulturą

    — Z każdym rokiem chętnych mamy coraz więcej. Półkolonie są bardzo popularne. Już myślimy o kolejnym sezonie — chcemy wzbogacić program o nowe warsztaty edukacyjne i zajęcia sportowe, które rozwiną kreatywność oraz umiejętności dzieci. Planujemy też kontynuować zajęcia związane z polską kulturą i tradycją, aby najmłodsi mogli nie tylko dobrze się bawić, ale i budować swoją tożsamość oraz więź z polską kulturą — podkreśliła Bożena Mieżonis.

    Półkolonie „Wakacje w mieście” organizowane przez Dom Kultury Polskiej w Wilnie rozpoczęły się 21 lipca i trwały do drugiej połowy sierpnia.

    Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą. Partner: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

